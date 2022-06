“ON AIR!” – TRANI: “C’è una grande offerta del Milan per Zaniolo”, MAGNI: “Le parole del suo agente volgari e irrispettose”, CORSI: “Mkhitaryan meglio di Isco, preferisco uno vivo”, CARINA: “Neves? Solo una suggestione”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Per quanto riguarda il mercato in uscita, ed è una cosa vera, c’ è una grande offerta del Milan per Zaniolo. So anche quanto offrono alla Roma ma non posso dirlo. C’è un giocatore di mezzo, un giocatore di centrocampo, ma non posso dire niente fin quando non verrà ufficializzata a Mourinho e a tutti gli altri. Il Milan aveva offerto qualche giorno fa Saelemaekers ma la Roma ha detto di no. I soldi? Tra i 28 e i 35 milioni, poi dipende dal giocatore che avrà comunque una valutazione tra i 20-22 milioni. La valutazione totale sarà intorno ai 60, quella che vuole la Roma. Isco? Lui è peggio di Pastore, per cui attenzione a Isco. Alla Roma servono giocatori come De Paul, anche se non è un parametro zero. E’ però un calciatore con grinta, classe ed età”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “”Differentemente da quello che si dice a Milano a me risulta che ci sia qualche speranza che Mkhitaryan possa rimanere alla Roma, il fatto che lui stia trattando lascia una spirale aperta ad una sua eventuale permanenza. Su Senesi se n’è parlato ieri, c’è stato un riavvicinamento tra le parti anche se c’è ancora differenza tra domanda e potenziale offerta, detto ciò è un giocatore che piace molto a Mourinho anche perché eventualmente per un ritorno alla difesa a 4 lui e Smalling formerebbero una bella coppia centrale. La Roma secondo me farà un acquisto da 40 milioni circa ma non sarà Bremer, questa cifra verrà investita non per un difensore centrale ma in altri reparti. A centrocampo i primi della lista del mister sono Douglas Luiz e Ruben Neves…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Isco è stato un top player, ma ad adesso io preferisco Mkhitaryan allo spagnolo. Io preferisco sempre uno vivo a uno che non c’è più. Pedro ha avuto problemi con Fonseca, quest’anno ha fatto bene. E’ un ex giocatore, ma non è che è venuto a morire qua in Italia. Isco è un bel giocatore, ma lo è ancora? Questo è il problema: lui non la prende più, non gioca più. Se poi con Mourinho ritrova la voglia di giocare, la verve, se è vivo, Isco è buono eh… Pastore tecnicamente la incarta a duemila giocatori, ma non si reggeva in piedi, girava con l’ossigeno appresso. Isco sta come Pastore? Perchè il discorso è tutto qua…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io avverto un po’ di stanca sul mercato, ma non bisogna avere fretta, è appena passata una settimana… Ma quando sento dire al procuratore di Zaniolo che l’interesse del Milan è una bellissima notizia, sono quelle cose che mi fanno dire: “Lo sai che c’è, portatevelo via, levatemelo di mezzo“. Ma come ti permetti di dire una cosa del genere, ma come ti permetti? “E’ una bellissima notizia”…ma vaffan…A me queste cose mi fanno uscire di testa, sono una mancanza di rispetto, di riguardo, sono una sciatteria, una volgarità… E purtroppo ti mettono di traverso anche nei confronti del calciatore, perchè comunque il procuratore ti rappresenta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole dell’agente di Zaniolo? Io penso che sia una cosa concordata col giocatore, non penso che il procuratore agisce per conto suo senza sapere la volontà del calciatore, e se ha detto una frase del genere vuol dire che rispecchia il loro pensiero al momento. Che ci sia questo reciproco interesse tra Milan e Zaniolo forse non è nemmeno una notizia, ma poi devono verificarsi le condizioni. Se lo vogliono non è che possono presentarsi con 20 milioni e Saelemaekers… La Roma ha una alta valutazione di Zaniolo, e se lui vuole andare al Milan devono dargli quello che la Roma chiede…A me se viene il Milan, io gli chiederei 80 milioni per Zaniolo, che è la richiesta iniziale della Roma. Tra i giocatori prendibili del Milan io chiederei Bennacer, e 50 milioni. Oppure un altro che alla Roma potrebbe essere utile è Rebic come primo cambio per l’attacco…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non vedo più eccellenze nel nostro calcio, non ci sono giocatori lontanamente paragonabili a Totti, Buffon, Cannavaro, Pirlo, Del Piero… A parte Donnarumma, Verratti, Spinazzola e forse Zaniolo, non vedo grandi cose. Ero sicuro che questo lasciar comprare solo stranieri avrebbe portato alla fine della nazionale. Le prossime partite di Nations League le vedo molto male… Mkhitaryan? Alla vecchia macchina ci tieni fino a quando non ti arriva la nuova. Ma molto dipende da che macchina nuova ti compri. Dipende da qual è l’asticella, il discorso è sempre lì. Sento parlare di Neves, che è ottimo. Il Il Wolverhampton, squadra di seconda o terza fascia del campionato inglese, ha due centrocampisti centrali come Moutinho e Neves, due giocatori che noi faremmo carte false per averne uno…ne vogliamo parlare?…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma per Zaniolo chiede 60 milioni, e allora il giocatore pretende uno stipendio adeguato a quel prezzo, altrimenti va a scadenza. E’ questo il ragionamento che fa il procuratore… Gli obiettivi della Roma sono abbastanza noti. Innanzitutto bisogna vedere come finirà la questione Mkhitaryan, la Roma potrebbe prendere un giocatore simile per esperienza come Isco, avvicinabile grazie al Decreto Crescita. Ma l’obiettivo è il grande regista: Ruben Neves secondo me è una pista molto difficile, è una suggestione, vale 50 milioni ed è nel mirino del Barcellona. Più avvicinabile Douglas Luiz. A destra si fa il nome di Celik, mentre in attacco se dovesse restare Zaniolo potrebbe arrivare Farias, altrimenti è Guedes l’obiettivo. Si è invece raffreddata la pista del centrale difensivo, a meno che non arrivino offerte per Ibanez…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma chiede 60 milioni per Zaniolo? Ancora con questa storia…Ma ragazzi, secondo voi c’è qualcuno che glieli dà 60 milioni per Zaniolo?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Penso che la Roma si debba rinforzare, necessità di 4-5 giocatori, e se cominci a perdere Mikhitaryan e pure Zaniolo, ma come fai. Così non andresti bene, perchè poi devi trovare giocatori migliori di quelli che hai. Su Zaniolo io penso che un compromesso si può trovare, due anni di contratto non sono pochi e non puoi sederti col coltello dalla parte del tavolo, secondo me non ci si può sedere proprio al tavolo. Secondo me un altro anno alla Roma può essere una soluzione… A centrocampo non c’è più Oliveira, Mkhitaryan rischi di perderlo, Veretout è in partenza…ti resta un solo giocatore, che è Cristante…”

Xavier Iacobelli (Radio Radio): “Questa è una Roma che non può che crescere alla luce del lavoro fatto da Mourinho e dei risultati ottenuti in stagione. Su Zaniolo, bisogna vedere se e come arriverà un’offerta concreta. Un’altra stagione in maglia giallorossa certamente risulterebbe molto opportuna per un giocatore molto importante sia per la Roma che per la Nazionale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La questione è tra Zaniolo e la Roma e per ora i giallorossi non stanno mettendo fretta al giocatore di rinnovare il contratto. La sensazione che la Roma non sia convinta del giocatore ce l’abbiamo noi e ce l’ha anche Nicolò. Il Milan è interessato e nei prossimi giorni potrebbe mettere sul tavolo proposte più convincenti per Zaniolo…”

