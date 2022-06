Zaniolo, Milan pronto al rilancio e le possibili contropartite per far cedere la Roma: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo sarà uno dei nomi più caldi del mercato estivo, un tormentone che si preannuncia interminabile, almeno fino a quando non verrà fatta chiarezza sul futuro del giocatore.

L‘agente ammicca in direzione Milan, e il club rossonero fa lo stesso verso Trigoria. Si è parlato di una prima offerta presentata qualche giorno fa che prevedeva una parte cash (25 milioni) e il cartellino di Saelemaekers, proposta immediatamente rispedita al mittente dalla Roma.

Ma i rossoneri sono pronti a rifarsi sotto. Sanno che il mercato è ancora molto lungo e sperano che, inserendo la contropartita giusta, riescano a convincere la Roma a cedere il giocatore. Tra i nomi che stanno uscendo fuori negli ultimi minuti ci sono quelli di Ante Rebic, attaccante croato 28enne, e soprattutto Ismael Bennacer, 24 anni, centrocampista algerino.

E proprio quest’ultimo potrebbe essere il jolly che il Milan vuole calare per convincere la Roma, alla ricerca di un regista da regalare a Mourinho. Ma basterà a rompere le resistenze che arrivano da Trigoria? La volontà che c’è nel quartier generale giallorosso è di non cedere i pezzi pregiati della rosa, e Zaniolo è uno di questi. Ryan Friedkin in primis non vorrebbe perdere un giocatore considerato iconico per il club e i suoi tifosi.

Attenzione quindi a dare Zaniolo per partente: nella testa della Roma c’è la volontà di non cederlo, se non per espressa volontà del calciatore o davanti a un’offerta fin troppo allettante. E questi ammiccamenti dell’agente Vigorelli non sono stati ben digeriti sul fronte romanista. Una cosa però è certa: al momento è il Milan il club maggiormente interessato a Zaniolo e disposto a fare sul serio.

Per il momento siamo ancora alle scaramucce inziali, ma la sensazione è che prima o dopo una proposta sostanziosa sul tavolo della Roma tra cash e cartellini di giocatori possa arrivare. A quel punto però sarà molto importante, per non dire decisivo, il parere di Mourinho. Che in questo senso è sempre stato chiaro: la Roma deve tenere i suoi giocatori migliori se vuole davvero crescere. La loro cessione è accettabile solo se i partenti verranno sostituiti con calciatori più forti.

Giallorossi.net – G. Pinoli