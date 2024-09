“ON AIR!” – TORRI: “El Shaarawy è scomparso, c’è qualcosa di nascosto in questa storia”, CASANO: “Un miracolo che Smalling abbia passato le visite mediche”, PIACENTINI: “Nove milioni per Joao Costa sono un capolavoro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Tolto Hummels, tra i difensori centrali svincolati non ce n’è uno sano…allora no eh…prendiamo bene. Leggo sui giornali ancora la storia della difesa a tre, ma come può essere se ne hai solo tre di centrali a disposizione. Se passi alla difesa a tre fra l’altro c’è pure il problema in attacco, perchè oltre a Dovbyk dovrebbe giocare solo uno tra Dybala, Soulè, Saelemaekers, Zalewski, El Shaarawy… Spero proprio che l’idea di passare alla difesa a tre non venga presa in considerazione…Intanto prendiamo Hummels, poi ne riparliamo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che Hummels arriverà, non penso che si possa restare con tre centrali, sarei sorpreso se fosse così. La cessione di Joao Costa a 9 milioni rientra nei capolavori dell’attuale gestione, è uno che ha giocato 11 minuti di Serie A…questa è una grande operazione. Poi quando diventerà Ronaldo staremo qua a rammaricarci. Però se con i suoi soldi facessi Hummels non sarebbe un’ottima operazione?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Smalling all’Al Fahya? Trovo quasi miracoloso che abbia passato le visite mediche ieri visto quello che mi dicevano delle sue condizioni, perchè credo che se fosse stato sano avrebbe giocato tutte le partite perchè era il più forte di tutti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Viva Hermoso, è un bel giocatore, non ha problemi fisici per cui è un bell’affare. Poi vedremo se arriverà anche Hummels, io non sono appassionato del tedesco, è stato un bel giocatore ma ha 35 anni, se lo prendono però meglio ancora… Joao Costa? La Souloukou continua a fare affari con gli arabi…9 milioni ragazzi…Lo hanno fatto pure con Mourinho: se i giovani servono per fare cassa, li vendono, punto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pisilli, nonostante la grande concorrenza, è nelle rotazioni di De Rossi. Lui ha sempre detto di voler restare alla Roma, ma se aveva la possibilità di giocare. Shomurodov? E’ sempre stato in uscita, nei piani non doveva essere lui il vice Dovbyk, ma per cedere Abraham la Roma ha fatta molta più fatica del previsto. E’ un discorso di tempistica, anche se De Rossi è rimasto contento dell’atteggiamento di Shomurodov. Io però dei dubbi sulla sua qualità continuo ad averli…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me sorprende il fatto che De Rossi, al momento di cambiare qualcuno a sinistra, mette dentro Zalewski, che fra l’altro non ha nemmeno giocato male a Torino, e non El Shaarawy. Secondo me c’è qualcosa di oscuro, di nascosto in questa vicenda….c’è qualcosa, che non so e che non riesco a sapere. Per me El Shaarawy resta una risorsa, specie per una Roma che fatica a fare gol…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se Hermoso a 29 anni era svincolato ci saranno dei problemi…vediamo in che condizioni è. Su Hummels pensavo che avesse smesso, pensate un po’…anche lì non so dire cosa può dare. Ci ricordiamo la finale della Champions, ma sono passati mesi e rischi di trovarti dentro giocatori che non hanno più niente da dare… Soyulè? Tra lui e Dybala c’è una differenza abissale…In questa situazione in cui la Roma fatica a fare un tiro in porta, non mi sembra il caso di mettere fuori Dybala dalla formazione iniziale…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Hermoso e Hummels? Per la difesa bene. Ma chi sta fuori? Kumbulla sta giocando titolare nel campionato che non ha preso Hermoso a parametro zero…quindi secondo me ne bastava uno tra Hummels e Hermoso… De Rossi ora deve approfittare della sosta per mettere a posto delle sue convinzioni: Hummels, Hermoso, Le Fee, Konè, Soulè devi saperli utilizzare. Soulè di fatto sta escludendo Dybala, non giriamoci intorno. Se li vedi da lontano i due sembrano uguali, però quando ti avvicini…Io se devo scegliere tra Soulè e Dybala, con tutto il rispetto per De Rossi, metto Dybala e non Soulè…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala è tutto un altro tipo di giocatore rispetto a Soulè, parlo proprio delle caratteristiche. Soulè è uno che cerca sempre di saltare l’uomo, se indovina la giornata ti fa diventare matto…Ma Soulè non gli toglie il posto, perchè Dybala è uno che gioca sotto punta…”

