Caso Danso, l’Austria non lo convoca dopo il mancato trasferimento alla Roma: “Prima nuovi controlli”

NOTIZIE AS ROMA – Kevin Danso non giocherà in Nazionale nelle prossime sfide di Nations League con la maglia dell’Austria.

La motivazione è direttamente legata al mancato trasferimento alla Roma, con il club che aveva deciso di svolgere nuovi accertamenti dopo che il calciatore non aveva superato le visite mediche per la parte relativa all’idoneità sportiva. Il Lens, a quel punto, ha deciso di far saltare l’affare.

Danso è tornato in Francia, piuttosto contrariato per l’accaduto, e domenica non ha giocato. Ora la nazionale austriaca ha comunicato che finché non avrà certezza sulle sue condizioni e non sarà sottoposto ad un protocollo di controlli specifici dal Lens, non lo convocherà.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato sui giornali la possibilità di strascichi legali tra i due club. La vicenda dunque andrà seguita con attenzione.

