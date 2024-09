Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi Manolas nel caso di un no di Hummels: il greco pronto ad accettare un contratto annuale

AS ROMA NEWS – A volte ritornano. Kostas Manolas finisce di nuovo nei radar della Roma, alla ricerca di un difensore centrale svincolato da aggiungere in rosa dopo l’addio di Smalling. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

I giallorossi stanno trattando in queste ore con Mats Hummels, 35 anni, ma l’accordo ancora non è stato trovato. Il centrale tedesco chiede 3 milioni, la Roma vorrebbe abbassare lo stipendio, e resta da capire se l’ex Borussia andrà incontro all’offerta dei giallorossi.

In caso di no di Hummels, scrive oggi il Corriere dello Sport, potrebbe tornare in voga il nome di Kostas Manolas, 33 anni. L’ex giallorosso ha giocato la scorsa stagione con la maglia della Salernitana, disputando appena 8 partite.

Il difensore greco, attualmente svincolato, ha un ottimo rapporto con Daniele De Rossi e sarebbe disposto a firmare un contratto annuale a meno di un milione di euro.

Fonte: Corriere dello Sport

