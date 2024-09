De Rossi spinge per un ultimo rinforzo: Matip l’alternativa a Hummels

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi spinge per un ultimo rinforzo. L’allenatore giallorosso, scrive oggi Il Tempo, non vuole rischiare di affrontare una stagione con soli tre centrali di ruolo.

Per questo motivo la Roma si era rifatta sotto con Hummels, il preferito dei giallorossi tra gli svicolati attualmente disponibili ma il centrale tedesco chiede circa 3 milioni di euro l’anno, non pochi per un giocatore che a dicembre compirà 36 anni.

Per questo Ghisolfi è tornato a vagliare il mercato degli svincolati: gli altri nomi non accendono la fantasia di ds e tecnico. Solo Joel Matip, 33 anni, potrebbe rientrare in ottica giallorossa: il centrale camerunense però è reduce da un grave infortunio.

Nelle prossime ore il club dovrà decidere se provare a convincere Hummels o virare su un altro profilo, anche perché entro domani bisogna consegnare la lista Uefa per l’Europa League.

Fonte: Il Tempo

