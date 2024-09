Smalling libera Hummels: oggi può arrivare il sì del tedesco

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Con l’addio di Chris Smalling, che ieri ha salutato i tifosi romanisti, pronta concludere la sua carriera da calciatore in Arabia dopo cinque anni a Trigoria, si libera un posto nella retroguardia giallorossa.

La Roma ha individuato da tempo in Mats Hummels il giocatore adatto per rimpiazzare il centrale inglese: ieri Di Marzio aveva parlato di un allontanamento dell’ex Borussia Dortmund, oggi invece il Corriere della Sera (G. Piacentini) assicura come l’affare sia non solo possibile, ma molto probabile.

A Trigoria c’era stata una frenata dopo che il passaggio di Smalling agli arabi dell’Al-Fahya sembrava complicarsi, ma poi il trasferimento si è sbloccato prima del gong della mezzanotte e ora lo spazio per un ultimo acquisto c’è di nuovo.

Oggi stesso, assicura il Corriere della Sera, dovrebbe concretizzarsi l’arrivo di Mat Hummels alla corte di Daniele De Rossi che insieme a Mario Hermoso, ufficializzato ieri, offrirà un ricambio di tutto rispetto alla collaudata coppia formata da Mancini e Ndicka. Il 35enne tedesco dovrebbe firmare per un anno con opzione per il secondo al raggiungimento del 50% delle presenze.

Anche Leggo (F. Balzani) conferma l’imminente fumata bianca per Hummels, svelando l’intrigo delle ultime ore: nel pomeriggio di ieri Smalling terminava le visite mediche per l’Al-Faytha proprio mentre Hummels si accordava con la Roma. Poi lo stop causato dalla richiesta di presunti pagamenti arretrati del centrale inglese. Una problematica risolta in serata dalla dirigenza, a due ore dal gong. Oggi, a meno di altre sorprese, è atteso Hummels in città.

Fonti: Corriere della Sera / Leggo

