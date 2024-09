Deschamps incorona Konè: “Uno dei centrocampisti più forti che abbiamo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Didier Deschamps promuove Manu Koné, convocato per la prima volta nella nazionale francese dopo essere stato un pilastro dell’Olimpica seconda classificata a Parigi.

Per il neo giallorosso arrivano parole molto importanti del ct francese, che lo incensa con dichiarazioni che sono musica per le orecchie dei romanisti: “In questo momento è uno dei centrocampisti più forti che abbiamo nel Paese. Spero che lo dimostri in questo raduno“.

Lo sa bene De Rossi, che lo ha voluto fortemente a Trigoria e che lo ha mandato subito in campo a Torino contro la Juventus nel momento topico della sfida contro i bianconeri.

L’esordio di domenica fa già sognare i tifosi della Roma: gli sono bastati pochi minuti nel secondo tempo per incidere sulla partita contro la Juve.

Fonte: Corriere dello Sport

