“ON AIR!” – ROSSI: “Se Pinto ci porta anche un difensore last minute merita due statue”, DAMASCELLI: “La squadra ancora non c’è, tutta propaganda”, CORSI: “I video di Nedved? Fosse stato Totti sarebbe finito in prima pagina”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Stasera mi aspetto che la Roma vinca, e se non lo facesse sarebbe deludente. Nulla si può pretendere, ma l’aspettativa è questa. I giocatori sono animali strani, sono una razza a parte. Se c’è un allenatore che non incute timore alla piazza, intesi anche come media, se l’aspettativa non viene rispettata, i calciatori sanno che il capro espiatorio diventa l’allenatore. Qui c’è un contesto che si sta creando in cui c’è un allenatore che non sta deresponsabilizzando sé stesso per accollare le colpe alla squadra, ma c’è un allenatore che sta responsabilizzando i giocatori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Benvenuto a Camara, il giocatore pare sia stato consigliato dall’ex allenatore dell’Olympiacos, speriamo sia buono. I video di Nedved? Se fosse stato Totti, ne avrebbero parlato tutti i giornali. Ora che è Nevded, scrivono solo trafiletti. Si cerca sempre di proteggere la Juventus…”

David Rossi (Rete Sport): “Se Pinto riesce a cedere Diawara, Calafiori e Kluivert come stanno scrivendo in questi minuti, e magari all’ultimo riesce a infilarci anche un difensore, a Tiago bisogna fargli non un monumento, ma due: uno all’Olimpico e uno a Trigoria… Su Calafiori, c’è la sensazione che Mourinho abbia maturato una convinzione, e cioè che non fa al caso suo… Io stasera mi aspetto Kumbulla centrale al posto di Smalling…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Riuscire a cedere Diawara sarebbe un capolavoro, stai dando via un ex giocatore, parliamo di uno che non ha visto più il campo dalla partita col Bodo… Calafiori? Quello che dice Mou fa cassazione. Io per stasera mi aspetto 3 o 4 cambi. A centrocampo l’unica alternativa è mettere Bove, ma non lo abbiamo mai visto, oppure spostare Pellegrini dietro e inserire El Shaarawy, ed è quello che mi aspetto…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Abbiamo capito che Cristante e Matic insieme non possono giocare. A regola di bazzica, per quanto visto a Torino, sta un pochino avanti il serbo, e io stasera mi aspetto Matic con Pellegrini. E poi c’è Belotti in panchina. Però ragazzi, fino a due giorni fa il Gallo si allenava da solo con la moglie che gli faceva fare le ripetute, non ci aspettiamo che entra e spacca la partita. Spero che entri in campo per farsi vedere e applaudire, sarei molto meno felice di vederlo in campo perchè serve sbloccare il risultato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mi stupirei molto se la Roma non vincesse stasera. Io farei giocare El Shaarawy, secondo me il suo potenziale non è stato sfruttato fino in fondo. Ma lui ha spesso fatto bene, e questa secondo me può essere la sua occasione. In una partita così mi aspetto Pellegrini a centrocampo, El Shaarawy in attacco e la vittoria della Roma, che vorrà riscattare la brutta partita di Torino…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Solo il Sassuolo può regalare una sorpresa, non penso che Cremonese e Monza possano creare problemi, sono solo tappe di trasferimento. Camara è una toppa, a 26 anni giocava ancora nell’Olympiacos. La coppia Cristante-Matic, lo abbiamo strillato 100 volte, non esiste. Bisogna arretrare Pellegrini, è quella l’alternativa…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La partita di stasera non può avere storia, ma al massimo un po’ di cronaca. Il Monza sono 11 ragazzi che non fanno una squadra. Hanno pensato addirittura a portare la squadra in Champions, e invece devono stare attenti a non licenziare l’allenatore e a ricorrere a un mercato supplementare… La Roma vista a Torino è una squadra modestissima, che però gode di una propaganda, soprattutto nella Capitale, di grande livello. Grazie a Mourinho, grazie agli americani, grazie a Dybala…tutte storie che poi devono fare i conti con il campo. Per il momento il campo mi ha detto che la squadra non c’è ancora…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dalla Roma, visto il parco giocatori che ha, ci si aspettava di più. La squadra non ha convinto, mi aspetto di più da Dybala che in queste tre partite ha inciso poco, anzi niente… Di queste tre partite la Roma si deve prendere solo il risultato…”

