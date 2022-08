Serie A, anticipi e posticipi fino al prossimo gennaio: il derby di domenica alle 18

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Comunicato il programma per anticipi e posticipi del campionato italiano fino alla ripresa del campionato dopo i Mondiali in Qatar, che avverrà il 4 gennaio.

Queste le partite che riguardano la Roma dal 12 settembre fino alla prima del prossimo anno.

6a GIORNATA:

Empoli-Roma lunedì 12 settembre ore 20.45

7a GIORNATA:

Roma-Atalanta domenica 18 settembre ore 18

8a GIORNATA:

Inter-Roma sabato 1 ottobre ore 18

9a GIORNATA:

Roma-Lecce domenica 9 ottobre ore 20.45

10a GIORNATA:

Sampdoria-Roma lunedì 17 ottobre ore 18.30

11a GIORNATA:

Roma-Napoli domenica 23 ottobre ore 20.45

12a GIORNATA:

Hellas Verona-Roma lunedì 31 ottobre ore 18.30

13a GIORNATA:

Roma-Lazio domenica 6 novembre ore 18

14a GIORNATA:

Sassuolo-Roma mercoledì 9 novembre ore 18.30

15a GIORNATA:

Roma-Torino domenica 13 novembre ore 15

16a GIORNATA:

Roma-Bologna mercoledì 4 gennaio ore 16.30