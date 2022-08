Calciomercato Roma: Diawara all’Anderlecht a titolo definitivo, affare a un passo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Amadou Diawara a un passo dall’Anderlecht. Si sta per materializzare la cessione del guineano, che sembrava impossibile fino a qualche ore fa.

E invece Tiago Pinto sta per piazzare il centrocampista ex Napoli, arrivato a Roma nell’ambito del trasferimento di Manolas agli azzurri. La notizia era stata data da Gianluca Di Marzio qualche minuto fa e ora viene confermata da Angelo Mangiante.

Il general manager in queste ore sta trattato la cessione di Diawara a titolo definitivo all’Anderlecht. Quindi non in prestito con diritto di riscatto.

La Roma sta dunque per liberarsi di uno dei giocatori in esubero che maggiormente pesavano sul monte ingaggi del club. Diawara è ai saluti, pronto a continuare la sua avventura in Belgio.