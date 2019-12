“ON AIR!” – ANGELONI: “A breve comincerà l’era Friedkin e noteremo i primi cambiamenti”, MAGNI: “Con Pallotta non ha funzionato il management”, D’UBALDO: “Ora si tengano i migliori, pensate che squadra sarebbe con Alisson e Salah”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Per il closing non penso si tratterà di mesi, ma ci vorrà di sicuro un po’ di tempo. Il grosso è stato fatto, penso ci vorrà ancora qualche settimana di tempo, ma la direzione è stata già presa… Lo stadio resta centrale ma non sposta le intenzioni. Grandi ribaltoni non penso siano possibili, poi può sempre succedere di tutto perchè ufficialmente la cosa non è conclusa. Ma la cosa importante e fondamentale è che le volontà delle parti si siano incontrate… Penso che cominci a breve l’era Friedkin e la noteremo dai cambiamenti…qualcosa di diverso lo scorgeremo…ora l’organigramma non verrà toccato, ma a giugno credo che qualcosa cambierà, non credo alle dirigenze confermate in blocco… La squadra va consolidata, e solo Petrachi, e cioè chi l’ha costruita, può farlo… L’importante è che si riparta su basi diverse. Ho già detto che cambia poco da un proprietario all’altro, vista la provenienza e il modo di fare affari. Deve cambiare la mentalità manageriale dal punto di vista sportivo, il business si fa anche attraverso le vittorie e i successi che sono mancati in questi anni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il comunicato conferma la trattativa avanzata ma raffredda un po’ sui tempi…di certo per l’ufficialità non ci vorranno ore… Ci vorrà del tempo per formalizzare una serie di cautele che l’acquirente deve prendersi ad esempio rispetto alla vicenda stadio… Non credo che la strategia di Pallotta sia stata quella di snobbare il risultato sportivo a vantaggio di un equilibrio economico…nella strategia era previsto anche un risultato sportivo, anche se non prioritario rispetto all’equilibrio finanziario, e non credo che da questo punto di vista cambierà questa strategia qui. Quello che non ha funzionato è stato il management, le persone che hanno diretto la Roma erano sbagliate e quindi quello che si può fare è mettere un management di maggiore qualità ed esperienza a livello calcistico…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Ancora non è stato formalizzato alcun accordo definitivo. La società ha detto che non c’è ancora alcuna firma sul contratto. Chiunque prende un’azienda ad un prezzo e la rivende ad una cifra superiore ha fatto un buon lavoro… La miglior garanzia per la Roma è che Pallotta vuole fare soldi con la Roma, è meglio uno che vuole farci i soldi piuttosto uno che la rovina. Pallotta ha fatto un ottimo lavoro, ma è mancato un titolo…. I risultati sono mancati alla Roma. La vittoria per una società come la Roma, al di là dei trofei, è stata ottenuta. Ritorno di Totti e De Rossi? Al momento zero, è una previsione che possono fare tutti, ma in questo momento non c’è niente di vero, non ci sono piani concreti, ma idee e rapporti con Fienga. Tutti i manager che si sono alternati a Roma in questi anni sapevano che dovevano vendere e acquistare meglio per ragioni di bilancio, il problema è che spesso si è acquistato male…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Senza andare troppo avanti con i ragionamenti, è importante che la Roma non sia costretta come è stata in questi anni a dover sempre cedere i giocatori migliori. Pensate voci cosa sarebbe oggi la Roma se avesse ancora Alisson e Salah… Bisogna tenere i giocatori migliori, penso a Pellegrini e Zaniolo, e ridare il senso di appartenenza che in questi anni si è perso dopo gli addii di Totti e De Rossi. I giocatori a cui il pubblico si affeziona se ne vanno via. C’è bisogno di una campagna di potenziamento che parta dalla conferma di Pellegrini e Zaniolo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Friedkin? L’importante è che ci sia la volontà di fare una grande squadra, è fondamentale dare la certezza che sei venuto non solo per lo stadio ma soprattutto per vincere. Un ritorno di Totti e De Rossi? Dovrebbero avere un ruolo ben definito, ma hanno la personalità e la capacità di fare certe cose, sarebbe un grande colpo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Friedkin deve affidarsi alle tre persone che stanno lavorando bene nella Roma, parlo di Fienga, di Petrachi e di Fonseca, che questo triangolo sia la bae sulla quale costruire la Roma. Non ci penserà per niente di comprare giocatori, ma che senso avrebbe….calma, semmai la Roma venderà qualcuno…non è che dopo aver speso 700 milioni per la Roma spenderà due miliardi per il mercato… Ora bisogna pensare a vincere trofei e ridare entusiasmo, facendosi volere bene dalla tifoseria… Serve tenere i migliori giocatori, questo gli va detto subito… Non c’è dubbio che la nuova Roma dovrà tenere i giocatori migliori, solo così si fanno le grandi squadre…”

Franco Melli (Radio Radio): “Friedkin non deve promettere quello che non può realizzare come ha fatto la proprietà uscente. Poi deve ridare alla Roma la sua anima, la sua storia, che è stata estirpata da vari comportamenti. Il ritorno di Totti e De Rossi? Ridare la Roma ai romani e ai romanisti non sarebbe sbagliato, si ridarebbe amore e passione alla gente che ormai non c’era più da parecchio tempo…”

