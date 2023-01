“ON AIR!” – PIACENTINI: “Llorente? Spero sia un’operazione fatta di concerto con Mou”, PUGLIESE: “La Roma è quella che sta meglio tra le candidate Champions”, FOCOLARI: “Basta con le dichiarazioni su Zaniolo, così si alimenta l’odio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se a Mou gli davi un attaccante vero forse oggi era primo in classifica. Ieri pubblica quella foto, che io non sopporto, perchè la Roma ha perso…io lo capisco Mou, vuole spronare i suoi ragazzi, ma da tifoso non la capisco. Se mi chiedono come ha giocato la Roma, direi che ha fatto una buona partita come il Napoli, e se pareggiava non succedeva niente. Ma da tifoso quella foto non la capisco… Ci mancano giocatori, un grande centrocampista, gli esterni, un grande attaccante, eppure siamo lì. Secondo me la classifica finale sarà Napoli, Roma, Inter e Atalanta… Zaniolo? Meglio non parlarne più, per noi e per lui…”

David Rossi (Rete Sport): “E’ un mini campionato per la Champions, dove la Roma si è già levata il Napoli, ora delle big ci restano Inter, Milan e Juve in casa. Il danno è stato contenuto, anzi, è andata di lusso visto i risultati delle altre. Prestazione della Roma molto convincente ieri. L’errore di Ibanez? Sì ma c’è anche la bravura di Osimhen, non è che tutte le volte deve essere colpa di qualcuno. Secondo me ha più responsabilità Smalling, che lascia libero Simeone, non si capisce proprio cosa fa… Fino al pareggio la Roma ha giocato nettamente meglio del Napoli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Prendere un punto sarebbe stato importante ieri, ma avrebbe spostato poco. Sposta molto la prestazione, con la Roma che dimostra di potersela giocare alla pari con le prime. Diego Llorente? Ha frequentato un po’ la nazionale spagnola. E’ il famoso quinto centrale, è una pedina che mancava. Spero che sia stata un’operazione fatta di concerto con il mister…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Dalla partita di ieri sono uscito sufficientemente soddisfatto, non del risultato, ma dalla consapevolezza che ha di sé stessa e dell’aver messo in grande difficoltà la squadra più forte del campionato. Ora stanno tutte lì in tre punti, ma se guardo le cinque pretendenti ai tre posti Champions, quella che mi sembra stare meglio è la Roma: è la squadra che ha maggior anima, voglia, personalità, ma anche più sfiga… Il pareggio ieri sarebbe il risultato più giusto. Ora però ti sei tolto le partite più difficilo, adesso hai quattro partite assolutamente abbordabili: Empoli, Verona, Lecce, Cremonese, dove puoi cambiare la tua classifica in maniera radicale…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Una Roma che riesce a vendere Zaniolo anche con un “pagherò” avrebbe potuto prendere un giocatore al suo posto, c’erano alcuni giornalisti che parlavano di Ziyech come acquisto sicuro nel caso in cui il 22 fosse partito. Il rimpianto resta, perchè con lui in rosa sarebbe stata un’altra stagione. Pensiamo a ieri: Mou avrebbe potuto far uscire Pellegrini per far entrare Ziyech…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La foto post partita è di stampo mourinhano, non c’è un solo giocatore che non avesse il muso lungo, erano tutti avvelenati. Penso che sia la prima volta che un allenatore pubblichi la foto di squadra dopo una sconfitta, a me questa cosa è piaciuta. La Roma non penso che si sia arresa dopo il gol di El Shaarawy, ma è stato bravo il Napoli a farla abbassare, anche perchè erano usciti alcuni giocatori importanti per infortunio, tra cui Matic. Sul gol di Simeone sarebbe bastato che Smalling gli rimanesse vicino per non dargli spazio e permettergli di tirare. Smalling ieri ha dimostrato di soffrire maledettamente Osimhen, ma parliamo del capocannoniere del campionato. Pellegrini? Mou pensa che la Roma possa andare meglio con lui al 40% che con Camara al 100%…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma meritava di vincere ieri? Mi sembra esagerato. Meritava di pareggiare. La Roma ha giocato bene due partite: contro l’Atalanta in casa e col Napoli fuori ieri, e le ha perse tutte e due… La Roma ha giocato una buona partita, ha avuto coraggio. Se è replicabile non so, le motivazioni che hai giocando col Napoli non le hai contro una squadra qualunque. Hai giocato bene, però hai perso… Su Zaniolo sarebbe il caso di smetterla con le dichiarazioni, si alimenta l’odio. Sono uscite cose brutte, volgari. Lui avrà anche sbagliato, ma che debba correre dei rischi personali mi sembra eccessivo. Basta, non si possono fare battute e metterlo al pubblico ludibrio… Oggi parlerà Zaniolo? Spero di no, dovrebbe stare zitto pure lui..”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri sono venuti un po’ meno Dybala e Pellegrini, anche per merito del centrocampo del Napoli. Non mi aspettavo quegli errori in difesa, la Roma ha commesso due ingenuità clamorose e al Napoli non glielo puoi concedere. Per il resto prestazione di livello, se Matic avesse continuità avresti già l’idea del tipo di calcio che potresti fare. Peccato, ti è venuta meno la fase difensiva, che era stato sempre il tuo punto di forza…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Zaniolo fino a oggi resta alla Roma, ma fuori dalla Roma. Mourinho ieri non ha fatto un passo avanti, vedremo se Zaniolo farà due passi indietro. Sarà una convivenza molto difficile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo? Fino a domani la sorpresa ci può essere. Al momento non ci sono spiragli, ma piccoli movimenti che possono far pensare a un ripensamento sulla destinazione Bournemouth o all’inserimento di un nuovo club. Al momento non ci sono possibilità che possa andare via, ma tutto può ancora succedere. Se Zaniolo dovesse rimanere, alla sua gestione ci si dovrà pensare da domani sera alle 20…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!