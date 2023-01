UFFICIALE: Shomurodov passa allo Spezia in prestito (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – Eldor Shomurodov passa allo Spezia ed è già pronto a dare il suo contributo alla causa dei liguri, in lotta per non retrocedere.

E’ appena arrivato infatti l’atteso comunicato ufficiale che annuncia il suo trasferimento alla squadra di Gotti con la formula del prestito secco. Questa la nota della Roma appara sul sito del club giallorosso:

“L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con lo Spezia per la cessione a titolo temporaneo di Eldor Shomurodov fino al 30 giugno 2023.

L’attaccante è arrivato alla Roma nell’estate del 2021 dal Genoa. Il suo esordio in giallorosso risale al 19 agosto 2021, nell’andata dei Play Off di Conference League con il Trabzonspor.

Con la maglia della Roma, Shomurodov ha collezionato 6 gol in 48 presenze. In bocca al lupo, Eldor!”