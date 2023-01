NOTIZIE AS ROMA – Sono stati resi noti i nomi dei direttori di gara che dirigeranno le gare valide per i Quarti di Finale della Coppa Italia 2022/23.

La Roma sarà impegnata contro la Cremonese mercoledì 1 febbraio ore allo Stadio Olimpico. La gara sarà diretta da Fabbri, assistenti: Tolfo e Di Iorio, quarto uomo: Camplone.

Il VAR sarà affidato a Mazzoleni, mentre l’AVAR a Longo.