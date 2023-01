Primavera, poker della Roma all’Udinese: giallorossi di nuovo in vetta al campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera torna alla vittoria, la prima di questo 2023 piuttosto complicato.

La squadra di Guidi si è imposta con un secco 4 a 0 sull’Udinese nel match di campionato che si è giocato oggi al Tre Fontane.

Apre le marcature Cherubini nel primo tempo, nella ripresa a segno Misitano, Pagano e Vektal. I giallorossi si riprendono così la vetta della classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima, Keramitsis (78′ Foubert-Jacquemin), Chesti, Oliveras; Pisilli, Vetkal, Pagano (78′ D’Alessio); Cassano (66′ João Costa), Padula (46′ Misitano), Cherubini (C).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Ivković, Pellegrini, Silva, Ruggiero, Falasca, Graziani, Bolzan, Mannini.

All.: Guidi.

UDINESE CALCIO (5-4-1) : Mosca; Abdalla (78′ Di Lazzaro), Cocetta (C), Guessand, Nuredini (78′ Nwachukwu), Iob; Asante (66′ De Crescenzo), Žunec, Centis, Pejčić (60′ Lozza); Russo.

A disp.: Di Bartolo Zuccarello (GK).

All.: Sturm.

Arbitro: Sig. Valerio Crezzini di Siena.

Assistente 1: Sig. Alessandro Marchese di Napoli.

Assistente 2: Sig. Antonio Caputo di Benevento.

Marcatori: 21′ Cherubini (AS Roma), 52′ Misitano (AS Roma), 76′ Pagano (AS Roma), 82′ Vetkal (AS Roma).

Ammoniti: 34′ Abdalla (Udinese Calcio), 35′ Centis (Udinese Calcio), 72′ Oliveras (AS Roma), 81′ Centis (Udinese Calcio).

Espulsi: 81′ Centis (Udinese Calcio).