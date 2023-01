Zaniolo non si presenta a Trigoria per gli allenamenti: decisione concordata con la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo non è presente a Trigoria e non si allenerà con la squadra alla ripresa degli allenamenti in vista della partita di mercoledì contro la Cremonese.

La decisione, fa sapere il portale Gazzetta.it, è stata presa di comune accordo con la Roma. L’aria intorno all’attaccante è sempre più tesa, e i fatti di ieri notte (LEGGI QUI L’ACCADUTO) lo confermano.

La frattura è insanabile, con Tiago Pinto che spera ancora di trovare una sistemazione al giocatore prima della chiusura del mercato. Ma il tempo stringe.

Fonte: Gazzetta.it