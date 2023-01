Roma, acquisto last minute in difesa: preso Diego Llorente dal Leeds in prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma piazza un acquisto sul mercato proprio nel finale, quando mancano poche ore alla chiusura dele trattative.

Si tratta di Diego Llorente, 29 anni, difensore spagnolo del Leeds United. Un nome mai uscito sui giornali prima d’ora.

Llorente è un centrale in grado però di giocare anche da terzino destro. L’annuncio del suo acquisto viene fatto da Gianluca Di Marzio su Twitter in questi minuti.

Diego Llorente, che col Leeds United ha giocato 8 partite quest’anno, arriva in prestito con diritto di riscatto.

AS Roma are closing in on deal to sign Diego Llorente from Leeds on loan with buy option clause, agreement in place 🟡🔴 #ASRoma #LUFC @DiMarzio @MatteMoretto

Clubs are set to complete contracts to get it signed today. pic.twitter.com/E5voI7nmft

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023