“ON AIR!” – PIACENTINI: “Questa Roma è più forte di quella dell’anno scorso”, PRUZZO: “Hermoso vale Llorente, è stato pagato troppo”, TORRI: “Sorpreso dall’esclusione di Dhal”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma per rinnovare la squadra, svecchiarla e ridarle valore, avrà bisogno di diverse sessioni di mercato…3 o 4… Questa è la prima che si è fatta sotto la gestione De Rossi, che ha dato delle indicazioni: vuole andare verso un calcio fisico, di possesso palla. Lo puoi fare con questi giocatori? Nì, perchè hai delle lacune, sui terzini e in alto a sinistra. E a centrocampo se avessi un altro paio di Konè sarebbe meglio. Ma tutto questo non lo puoi fare in un’unica sessione di mercato…Secondo me a gennaio qualcosa si farà, ma alla fine del prossimo mercato estivo sicuramente la Roma sarà una squadra più completa, forse in maniera decisiva…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma dopo il mercato è più forte di quella dell’anno scorso: non possiamo far finta che l’anno scorso Lukaku ha fatto 12 gol, che Aouar e Sanches non hanno mai visto il campo, che Spinazzola giocava una partita sì e due no…Se parliamo per valori assoluti, Spinazzola è più forte di Dahl, Sanches vivo è più forte di Le Fee…però in campo non ci vanno le figurine o gli ingaggi… De Rossi ha la responsabilità di trovare una formula per sfruttare Dybala, il miglior giocatore della rosa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma dell’anno scorso, se faccio il gioco delle figurine, era più forte di questa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Con Hummels e Hermoso la difesa è sistemata, hai preso due calciatori che sono una sicurezza, il tedesco è stato il miglior difensore della scorsa Champions. Ci mancano gli esterni, e c’è un punto interrogativo sull’attaccante. Ma in questo momento perchè attaccare De Rossi dicendo “se questi giocatori li avesse avuti Mourinho“…che discorso è…tanto fra 4 o 5 giornate ci sarà una parte di tifosi che dirà che la Roma è fortissima e che De Rossi non è capace, e un’altra che dirà che De Rossi è bravissimo e la squadra è una manica di pippe… Eravamo d’accordo con Liedholm e Capello, dove avevamo una squadra di campioni e i giocatori erano uno più forte dell’altro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sui giornali c’è una discrepanza su quanto ha speso la Roma, ma è un mercato in cui hai speso. Inutile pensare ora a cosa avrebbe fatto Mourinho con Hummels ed Hermoso… Dovbyk? L’infortunio non sembra grave, ed è stato rimandato a casa precauzionalmente… ”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sangarè doveva andare in Primavera, e invece De Rossi ha grande fiducia in lui, resterà in prima squadra ed è stato inserito anche in lista Uefa. Può essere una bella sorpresa. Sul mercato in generale, è un 7 pieno: ci sono investimenti molto importanti, è stato centrato anche l’obiettivo ringiovanimento, hai ridotto notevolmente l’età media e hai puntato su giocatori di proprietà. Questa sta diventando una squadra più da 3-5-2 o da 3-4-2-1 che non da 4-3-3…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Manolas sarebbe costato neanche un milione lordo di stipendio, ma non c’era proprio più spazio. Sono rimasto sorpreso dall’esclusione del vichingo bonsai (Dahl, ndr) dalla lista Uefa. Questo innanzitutto vuol dire che ha grande fiducia in Buba Sangarè…forse lo ritiene più pronto rispetto allo svedese. E’ anche un’indicazione tattica: lui pensa di poter usare Zalewski, Saelemaekers ed El Shaarawy…sempre se El Shaarawy sarà ancora tra noi… Non vorrei che De Rossi non ritenesse ancora pronto Dahl, parliamo di un nazionale svedese…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ci sono due neo-romanisti tra i candidati al Pallone d’Oro, questo vuol dire che qualcosa di buono sul mercato hanno preso… I due innesti di Hermoso e Hummels faranno nascere una Roma a tre dietro, sarà una squadra più stabile in fase difensiva. Hummels può diventare molto importante, sarà fondamentale la testa con cui arriva. Deve portare molto, e gli devono essere affidate le chiavi della gestione difensiva della Roma, e forse anche dello spogliatoio. Fisicamente è integro, se è anche motivato può dare molto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Hummels e Dovbyk in corsa per il Pallone d’Oro? Mamma mia…abbiate pazienza per la mia ignoranza, ma era convinto che Hummels avesse smesso… Se Dovbyk deve essere nella lista del Pallone d’oro, va benissimo, non contesto. Ero solo dell’idea che a 36 anni Hummels avesse deciso di appendere gli scarpini al chiodo… Staremo a vedere. Fra l’altro la coppia Mancini-Ndicka mi sono sembrati la nota lieta, evidentemente non bastava e hanno voluto aggiungere due svincolati andando in controtendenza al nuovo percorso. Questo non toglie niente al valore assoluto di Hummels, che pensavo avesse deciso di dire basta. Su Hermoso mi sono espresso, vale Llorente: pagare così tanto uno svincolato mi pare eccessivo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’importanza di Hummels è caratteriale, tattica…è una banca per la difesa. Ed è anche importante per le palle inattive, lui fa parte della categoria dei vecchi difensori, appare quando meno te l’aspetti, è uno che ha un senso della posizione incredibile…”

