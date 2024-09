LIVE! Dovbyk rientra a Roma: problema muscolare all’adduttore, niente Ucraina. Possibile recupero per il Genoa (AGGIORNATA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie per la Roma: Artem Dovbyk si ferma a causa di un infortunio, che però, stando a quanto scrive la federazione ucraina, risale all’ultima partita giocata dai giallorossi a Torino.

L’attaccante giallorosso non potrà prendere parte alle sfide contro Albania e Repubblica Ceca per via di un problema muscolare.

La Roma resta in attesa di capire la natura e l‘entità dell’infortunio di Dovbyk: tra meno di dieci giorni i giallorossi saranno impegnati a Marassi per la delicata sfida contro il Genoa, partita da vincere vista la falsa partenza dei capitolini.

Dovbyk sta già facendo rientro nella Capitale per svolgere nuovi accertamenti e capire per quanto tempo dovrà stare fermo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 – Stando a quanto riferisce il giornalista Filippo Biafora, Dovbyk ha accusato un problema muscolare all’adduttore dopo la gara pareggiata contro la Juventus domenica scorsa. Infortunio non grave, la Roma proverà a recuperarlo per la trasferta di Genova.

Artem #Dovbyk ha accusato un problema muscolare all’adduttore dopo la gara con la Juventus: è una problematica non grave, l’#ASRoma proverà a recuperarlo per il match con il Genoa. Il giocatore sta rientrando in Italia dopo i controlli con la nazionale ucraina@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 5, 2024

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

