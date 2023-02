“ON AIR!” – PUGLIESE: “Roma indebolita, Solbakken per Mou ora è zero”, CIARDI: “Al norvegese basterebbe un gol per aver fatto quanto Zaniolo”, FERRETTI: “Il rebus Mourinho ce lo porteremo fino a fine stagione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Shomurodov è stato un acquisto completamente sballato, ingiustificabile, soprattutto per una società che da lì a breve avrebbe fatto di nuovo i conti con il FPF. Tutti i ds sbagliano: osceno fu l’acquisto di Doumbia a gennaio, soprattutto perchè prendevi un ivoriano per sostituire un ivoriano che stava festeggiando la vittoria in Coppa d’Africa… Perchè ora la Roma è così corta in attacco? Hai sette giocatori: Solbakken, Volpato, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Belotti e Abraham. Non mi sembra così corta. Zaniolo con Mou ha giocato sempre, ma aggiungo che lo ha fatto fino a quando non c’era Dybala. Se Solbakken entrasse e facesse un gol, avrebbe già fatto quanto Zaniolo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La foto di Zaniolo con i piedi incrociati non penso sia un attacco a Mourinho, anche perchè se lui poi ti risponde ti fa finire la carriera in due minuti. Immagino però che sia comunque un attacco a qualcuno… Stadio pronto in 4 anni? Speriamo dai. Se ne occupa la stessa azienda che ha costruito lo stadio del Tottenham, che è una roba clamorosa, speriamo che anche il nostro sia così…”

David Rossi (Rete Sport): “Una volta per tutte dobbiamo smetterla di legarci a un giocatore di calcio.Se un giocatore fa andare bene la Roma, è normale affezionarcisi, ma un conto è affezionarsi, e un conto è l’idolatria. Abbiamo avuto pro Zaniolo e anti Zaniolo, così come anti Totti e pro Totti, pro Sensi e anti Sensi, pro Viola e anti Viola…famo a capisse una volta per tutte: dovremmo essere tutti della Roma, supportare la squadra, fine…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non so se Mourinho sia furioso. Di sicuro nelle prossime interviste gli chiederanno di Zaniolo e del sostituto che non è potuto arrivare, anche perchè non mi sembra ci sia tutta sta stima per gli attuali. Ora in giro, tra gli svincolati, c’è poca roba. Uno alla Isco ti cambia poco in questa fase della stagione, non mi sembra ci siano giocatori pronti in giro. Mou ti dirà che ha un giocatore in meno, ma è la realtà questa. Ma tra furioso e scontento ci sono varie tonalità…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Il malessere di Mourinho nasce dalla mancata sostituzione di Zaniolo, anche se dal 31 gennaio già sapeva che avrebbe avuto un calciatore in meno, visto che Nicolò era ormai fuori rosa. Mou è un martello, cerca sempre di stimolarti, di dirti sempre che c’è qualcosa che non va bene, sarebbe stato strano il contrato, che ti dicesse: “E’ andato via, pazienza, faremo con quelli che ci sono”. E invece lui te lo farà pesare, ti dirà che ha un uomo in meno e che la Roma è più debole. E’ una strategia dialettica. Fermo restando che lui avrebbe ragione, la Roma senza Zaniolo è più debole perchè Solbakken lui allo stato attuale lo considera zero…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La Roma ora è più debole, Zaniolo era sempre stato utilizzato da Mourinho. Ora l’allenatore è preoccupato, perchè non è stato possibile sostituirlo. Sempre che la società avesse davvero in mente di sostituirlo. Ma ormai è da più di un mese che Mourinho sapeva che il calciatore era fuori dal progetto tecnico… Solbakken? Penso che tornerà utile. non è un campione, ma nella media del campionato italiano può dare il suo contributo. Le parole di Mou servono da stimolo al ragazzo, e poi non dimentichiamoci che lui viene dal campionato norvegese, passa da Bodo a Roma… non è solo un fatto tecnico o atletico, ma anche di ambientamento…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Non è colpa della Roma se non è riuscita a incassare 30 milioni dalla cessione di Zaniolo. Se lui avesse accettato il Bournemouth, probabilmente Mourinho ora avrebbe avuto il suo sostituto. Ma quanto puoi chiedere per un calciatore che l’ultimo gol all’Olimpico lo ha fatto 4 anni fa? In questa vicenda sapete chi ne esce molto incazzato? Josè…Ora a lui gli manca un giocatore, forse addirittura due nel momento in cui ti dice che Solbakken non gli serve perchè non sa fare il gioco che chiede lui. Ormai c’è un grande punto interrogativo sul futuro di Mourinho, e ce lo porteremo avanti fino a fine stagione indipendentemente dai risultati che otterrà la Roma sul campo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Le parole di Mourinho su Solbakken sono state decontestualizzate, lui non ha detto che il giocatore non è pronto per giocare. Lo aveva fatto scaldare per entrare al posto di Dybala nel primo tempo di Roma-Empoli, poi nel secondo tempo non era pronto secondo lui per il tipo di lavoro difensivo da fare nel finale di partita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La vicenda Zaniolo andava gestita meglio. Ne escono tutti abbastanza contenti tranne Mourinho, che ha un titolare in meno. Ora si spera che Solbakken riesca a dimostrare di essere un giocatore vero. Lecce? Partita pericolcosa, ogni gara rappresenta un possibile ostacolo. Credo che la Roma abbia l’esperienza giusta per affrontare questa sfida con la giusta attenzione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Zaniolo non lascia alcun rimpianto, nella storia della Roma verrà ricordato solo per il gol in finale di Conference League. Spero che il suo futuro sarà meno traumatico. La Roma incassa un bel po’ con un giocatore pagato zero…”

