Zaniolo se ne va, Mou non gradisce. Cresce il malumore di Josè, a fine febbraio il faccia a faccia con Friedkin

AS ROMA NEWS – “Un abbraccio a tutti, me ne vado“. Questo lo scarno messaggio di saluto che Nicolò Zaniolo ha mandato alla Roma prima di lasciare la capitale e volare in Turchia, dove l’attaccante proverà a rivitalizzare la sua carriera.

Se Pinto e i Friedkin possono essere quantomeno soddisfatti di aver generato una plusvalenza che avrà effetto positivo sui conti della società pari a circa 14,5 milioni di euro nella stagione 2022-23, sembra essere decisamente meno contento Josè Mourinho.

L’allenatore si ritrova con un attaccante in meno in rosa, che per lui era un titolare fisso della squadra. La cessione di Zaniolo a febbraio, e quindi a mercato chiuso in Italia, impedisce al tecnico di avere quel giocatore al suo posto che aveva chiesto pubblicamente alla società.

Il malumore dello Special One, che già era rimasto poco soddisfatto dalle risposte avute sul mercato e dalle difficoltà (impreviste) che il club sta avendo per via delle restrizioni imposte dalla Uefa, sta crescendo giorno dopo giorno. Ora Mou attende un colloquio con i Friedkin che ancora non c’è stato: potrebbe avvenire nei prossimi giorni, probabilmente prima della gara interna contro il Salisburgo in Europa League in programma il 23 febbraio.

Se il tecnico non avrà rassicurazioni dalla proprietà, che a lui aveva promesso una Roma da scudetto per il terzo anno della sua gestione, difficilmente resterà a Trigoria fino al termine del suo contratto.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo