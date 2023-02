Verso Lecce-Roma: Dybala ok, Wijnaldum si candida: “Sono pronto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I riflettori dei media sono tutti puntati sulla cessione di Zaniolo al Galatasaray. L’affare si chiuderà definitivamente oggi, e da domani l’attenzione dei tifosi sarà di nuovo incentrata sulla Roma e sul campo.

Pensa solo a quello Josè Mourinho, che sta preparando l’insidiosa trasferta di Lecce con un Gini Wijnaldum in più. Il centrocampista ha avuto risposte positive dal test in famiglia contro la Primavera, dove è tornato a essere calciatore: contrasti, dribbling, tiri in porta. L’infortunio è ormai completamente alle spalle.

“Mi sento bene, sono pronto a tornare“, ha dichiarato ieri sera Wijnaldum ai tifosi presenti alla serata-evento organizzata dai Roma Club Testaccio e AIRC 1971 alla quale ha partecipato anche Tahirovic. Difficilmente Mou lo manderà in campo dall’inizio, ma è molto probabile un suo impiego a partita in corso.

Ok anche Paulo Dybala, che si è allenato regolarmente in gruppo. La formazione anti-Lecce dovrebbe dunque essere la stessa che ha battuto l’Empoli, con El Shaarawy a sinistra e Zalewski a destra, Pellegrini in mezzo al campo con Cristante e Matic, e la coppia Dybala-Abraham a guidare l’attacco.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini