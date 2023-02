Zaniolo-Galatasaray, le cifre definitive dell’affare e la percentuale sulla futura rivendita alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si fa chiarezza sulle cifre dell’affare Zaniolo al Galatasaray, con i giornali che oggi snocciolano i dettagli del trasferimento dell’attaccante giallorosso in Turchia.

La Roma incasserà decisamente meno di quanto avrebbe fatto se il 22 si fosse “accontentato” del Bournemouth: nelle casse di Trigoria infatti finiranno 16 milioni di base fissa, di questi il 15% (2,4 milioni) andranno all’Inter, più circa 5-6 milioni di bonus facili per un totale di 21-22 milioni che entreranno nelle casse del club per l’addio del trequartista.

Zaniolo per accettare il trasferimento ha voluto una clausola rescissoria valida per l’Italia che lo possa liberare in estate. Chi è interessato (Milan e Napoli al momento i club papabili) dovrà sborsare 35 milioni di euro, di cui il 15% (ma c’è chi dice che sarà del 10%) andrà a finire nelle tasche della Roma: in quel caso i giallorossi incasserebbero altri 5,2 milioni di euro (o 3,5 nel caso fosse del 10%).

Non è escluso che la clausola possa essere attiva anche nelle due stagioni successive a una cifra più bassa: nel 2024 diventerebbe di 25-30 milioni, mentre nel 2025 di 20-25.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero