Zaniolo, l’arrivo a Istanbul nel silenzio: nessun tifoso o media ad aspettarlo all’aeroporto

NOTIZIE AS ROMA – Non è stata proprio l’accoglienza che sognava. Nicolò Zaniolo è arrivato a Istanbul nella serata di ieri, ma ad attenderlo all’aeroporto non c’era nemmeno un tifoso.

Nessuna sciarpa al collo o celebrazioni particolari da parte del Galatasaray, e tutto questo per quanto successo negli ultimi giorni in Turchia, con un terremoto che ha devastato il sud del paese.

Uno sbarco quindi nel silenzio, senza giornalisti e media locali alle prese con la drammatica cronaca del sisma che ha devastato la Turchia.

L’operazione, una delle più onerose della storia del calcio turco, ha visto più di qualche tifoso storcere il naso: “Quei soldi andavano dati alle vittime del terremoto, peccato”.

