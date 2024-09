“ON AIR!” – CORSI: “Pellegrini infortunato? Solita storia, io non ci credo”, CARINA: “Lui titolare con tutti gli allenatori, forse siamo noi a non capirci”, TORRI: “Sacrificherei Zalewski, abbiamo di meglio”, PES: “Ma il sì al Galatasaray mi pare difficile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma con Mancini spostato sul centro destra e con Konè davanti a lui potrebbe permettere a De Rossi di far giocare un esterno che non debba per forza rientrare in difesa…Zalewski? E’ un mistero…Quando ha esordito con Mourinho giocava con la sfrontatezza e una serenità di chi non aveva niente da perdere e vuole mangiarsi il campo. I fischi e i brusii dell’Olimpico invece ora pesano…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini è l’unico centrocampista che hai in rosa che può andare in doppia cifra…Konè? Non ha nelle corde il gol, anche se l’altra sera ha calciato bene…Pisilli può farli, ma è ancora molto giovane. Pellegrini ha patito il fatto di dover giocare sempre ma ora ha i sostituti, e può essere preservato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La storia di Pellegrini e dei suoi procuratori la conosciamo ormai da tanto tempo… Spalletti lo ha bocciato a fine primo tempo mettendo Raspadori, e due giorni dopo esce fuori la storia che era infortunato. Io non ci credo. Classico cosa di Pellegrini: quando gioca male esce fuori la storia che era affaticato, ma io non ci credo. Tutto qua. Ma non è colpa sua, non è lui che lo dice, la sua rovina è che c’è sempre la corsa a giustificarlo…possibile che quest’uomo a 28 anni non riesca a dire qualcosa da solo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Mi è piaciuto molto come ha giocato Konè l’altra sera con la Francia, è stato in campo solo una ventina di minuti ma si vede che è calciatore… Zalewski? Non so se è più clamoroso che lo voglia il Galatasaray o le cose che ha detto di lui Lewandowski…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Baldanzi ha preso una botta ma può essere convocato, mentre diverse sono le situazioni di Dovbyk e Pellegrini. Sono giorni cruciali per capire se possono essere convocati per Genova, sono entrambi problemi di lieve entità, potrebbero saltare le trasferte di Marassi, ma sicuramente recupereranno per quella successiva. Zalewski al Galatasaray? Mi viene difficile pensare che un giocatore rifiuti l’Olanda e il PSV che ha vinto il campionato per andare in Turchia…mi sembra complicato che possa accettare quella destinazione. La Roma al contrario lo cederebbe tranquillamente, è una zona del campo coperta quella…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dovbyk? Anche Dzeko fece fatica qui il primo anno. Io Zalewski lo sacrificherei se davvero il Galatasaray fosse pronto a un’offerta, in quel ruolo ho già Saelemaekers ed El Shaarawy, che io preferisco. A infermeria vuota, avrebbe poche possibilità di giocare. Ma voi tra El Shaarawy sano e Zalewski sano, chi fate giocare? Io non ho dubbi, se Zalewski dovesse andare via non mi strapperei i capelli. Ma allo stesso tempo, se restasse non sarebbe un problema…”

Stefano Carina (Radio Radio): “De Rossi sarà obbligato a cambiare qualcosa: Pellegrini ha una contrattura al polpaccio, e per Genoa è in dubbio. Anche Dovbyk è un punto interrogativo, e penso che giocherà Dybala. La partita di Genova è assolutamente da vincere, hai 2 punti, sono veramente pochi. Affronti una squadra che arriva da una sconfitta interna, e che è stata pesantemente indebolita, ma vincere lì non è così scontato…Tutti pensano che la Roma giocherà col 3-5-2 ma io non mi stupirei se alla fine confermasse il 4-3-3…Pellegrini? Non capisco questo odio che c’è nei suoi confronti. Anche l’altra sera ha fatto una partita da 6 ed è stato sostituito perchè ha avuto un risentimento al polpaccio. Ma se gioca con tutti gli allenatori che ha avuto, pure con De Rossi e Spalletti, non sarà forse che non ci capiamo noi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi metterei tra Hummels ed Hermoso? Nessuno dei due, perchè la coppia centrale è stata la migliore in campo a Torino e non mi sembra il caso di andare a cambiare qualcosa in quel settore. Semmai a centrocampo vedremo qualcosa di diverso rispetto a questi anni, sembravano intoccabili quei tre e ora non sembra più così. Dybala falso nove non lo metterei mai, mi sembra una forzatura, se Shomurodov è stato tenuto credo che ci sia una ragione. Tra l’altro l’unico gol fatto lo ha segnato lui…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La partita con la Juventus ha alleviato le prime due di campionato. Mi aspetto miglioramenti sul fronte dei rifornimenti verso il centravanti, su quello De Rossi deve lavorare. Non è che siccome hai Dybala, Soulè e Saelemaekers, allora questo è sinonimo di occasioni da gol. Devi comunque fare movimento, innescare il giocatore, e su quello devi lavorare. Poi dopo dietro e in mezzo al campo te l’aggiusti. Ma è davanti che devi fare qualcosa di diverso…”

