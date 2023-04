“ON AIR!” – PIACENTINI: “Rinuncerei a Dybala per avere Benzema”, FERRETTI: “Pellegrini non è più intoccabile per Mourinho”, CORSI: “Incredibile che Cassano possa dire certe cose a Canale 5, la Roma faccia qualcosa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Mourinho che si dà dell’umile da solo è una cosa meravigliosa, una persona umile non lo farebbe mai. Lui ogni qual volta viene tirato in ballo sulla sua permanenza non dice mai che rimane, continua a mandare segnali che non sono indirizzati alla sua permanenza. Al 13 aprile non penso ci sia ancora stato in confronto sulle strategie di mercato, perché sennò non parlerebbe in questi termini. Anzi, spero che non ci sia stato, perché se c’è stato e parla in questi termini, significa che quello che ha sentito non gli è piaciuto… La partita di stasera? Se immagino una Roma votata alla ripartenza, avere il punto di riferimento lì davanti mi sembra un ragionamento che ci sta più che mettere Dybala lì davanti a prendere i lanci lunghi, ma quando li prende…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Milan-Napoli? Bella partita, con decisioni arbitrali che fanno discutere come il secondo giallo ad Anguissa. E’ l’unico quarto di finale che è ancora aperto. Se rinuncerei a Dybala per avere Benzema? Al di là dei 5 anni di differenza, che non si vedono, sì…ci rinuncerei. Io ho molti più dubbi di formazione per stasera, io penso che Mourinho giocherà ancora una volta senza centravanti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Oggi è un giorno molto importante per la Roma. Mourinho ha parlato di Pellegrini, di scelta tecnica nell’ultima partita: dice in buona sostanza quello che diciamo noi, che spera torni quello di prima. Poi dice di sé stesso che è umile, è un capolavoro assoluto. La partita di ieri? Il Milan ha giocato in 12, arbitro scandaloso, è pazzo completamente, ogni tanto si perde e comincia ad ammonire tutti… Voglio parlare ancora di Cassano, che finché fa il pagliaccio alla Bobo tv ci sta, ma andare a Canale 5 e dare del ca*asotto a Mourinho e dire che i trofei se li può mettere nel c**o, beh così non va. Mourinho è l’allenatore della Roma, e che un ex calciatore possa dire certe cose non mi sembra una cosa normale. Parliamo di Canale 5, ma possibile? E’ veramente clamoroso… Io se fossi nella Curva farei uno striscione enorme, per tutto lo stadio, contro questo personaggio. E spero che la Roma faccia qualcosa nei suoi confronti, perchè questo non può insultare l’allenatore della Roma ogni due secondi…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Mourinho queste partite le sa preparare bene, poi gli episodi te la possono cambiare in positivo e in negativo. Gli olandesi devono fare la partita, giocano in casa e quindi sono obbligati, la Roma li deve aspettare e provare a colpire di rimessa. Capisco la mossa di Abraham, se giochi di rimessa devi avere un giocatore che parte in velocità o che sa spizzare il pallone per chi si inserisce da dietro. Partita vera, come lo era stata contro i baschi. La Roma deve andare sicura dei propri mezzi. Gli olandesi l’hanno caricata molto, e quando è così poi rischi di afflosciarti alla prima difficoltà in campo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Molti hanno detto che il rinnovo di Smalling era un segnale per il futuro di Mourinho, ma io questo segnale non ce lo vedo. E non mi aspettavo un discorso diverso ieri dall’allenatore portoghese. Pellegrini? A Torino non ha giocato per scelta tecnica, e penso che stasera uno tra lui e Abraham non giocherà perchè magari c’è bisogno di più sostanza. Quando gli è stato chiesto se Pellegrini giocherà, in altri tempi Mou ti avrebbe detto sì, ieri invece preferisce non dirlo. E questo mi fa capire che forse Pellegrini non è più titolare intoccabile come lo era prima alla luce delle prestazioni di quest’anno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve avere quella concentrazione che ti garantisce una tenuta contro un avversario che ti può creare un sacco di problemi. Se la partita riesci a metterla sui tuoi binari, abbassando i ritmi, avendo equilibrio e dando l’idea all’avversario di creargli dei problemi stuzzicando la difesa avversaria allora le cose possono mettersi bene. Io mi auguro che Mou metta un attaccante in campo, e il prescelto spero possa giocare una bella partita…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Il Feyenoord è migliore di quello dell’anno scorso, lo dice la classifica in campionato, ma la Roma anche sta facendo meglio. L’umiltà sarà fondamentale, certo che se associ quella parola a Mourinho prima o poi si divorzia, perchè lui e umiltà non possono essere messi nella stessa frase. Ma è una partita che va giocata con accortezza in vista del ritorno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Feyenoord? Ho fatto le due telecronache della Lazio quando ha giocato contro gli olandesi e non mi è sembrata una grande squadra. Mi sembra abbordabile, ma è un quarto di finale e può essere complicato. Il pubblico ostile non deve spaventare, anzi, al contrario, come dice Mourinho il pubblico ostile ti deve caricare. Io dico che la Roma ha il 55% delle possibilità, il Feyenoord ha delle buone individualità, ma è battibile…”

