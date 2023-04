Aouar verso Trigoria: visite al Campus Biomedico in compagnia di un medico della Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino in scadenza di contratto con il Lione, si avvicina alla Roma. E stavolta a grandi passi.

I segnali arrivati nel giorno di Pasquetta sono evidenti: il 24enne infatti è stato avvistato nella Capitale e non per una visita di piacere, come si potrebbe pensare.

Aouar infatti non è stato visto aggirarsi per il Colosseo o le altre bellezze di Roma, ma al Campus Biomedico di Trigoria, centro sempre più legato a doppio filo alla prima squadra della Roma, per sostenere una serie di visite mediche.

Il segnale più importante viene svelato oggi da Il Romanista (G. Fasan): il giocatore del Lione è stato anche accompagnato, entrando da un ingresso secondario, da un medico della Roma.

Sul talentuoso centrocampista c’è da tempo anche l‘interesse di Milan e Napoli, ma questi segnali avvicinano, e tanto, Aouar alla Roma. Tiago Pinto è un suo estimatore di vecchia data, e per di più il giocatore è nell’orbita Adidas, prossimo sponsor tecnico del club dei Friedkin.

Fonte: Il Romanista