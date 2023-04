Torna Abraham, chi gli fa spazio? Pellegrini o Wijnaldum, uno dei due resta fuori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrano essere stati sciolti gli ultimi dubbi di formazione in casa Roma, anche se per avere la certezza dell’undici titolare che affronterà il Feyenoord bisognerà aspettare i minuti che precedono l’inizio della partita.

Stando però a quanto scrivono oggi i giornali, Tammy Abraham tornerà a guidare l’attacco giallorosso, con un giocatore sulla trequarti che andrà a fargli spazio.

Già, perchè la coppia di centrocampo formata da Matic e Cristante sembra intoccabile. Per questo i quotidiani oggi in edicola si dividono: c’è chi lascia fuori Wijnaldum dall’undici titolare, e chi invece il capitano Lorenzo Pellegrini. Staremo a vedere.

Piccolo rebus in difesa: quai tutti i quotidiani puntano oggi sul ritorno di Ibanez, non Il Tempo che vede ancora Llorente favorito come braccetto di sinistra della difesa a tre.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Dybala; Abraham.

TUTTOSPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Dybala; Abraham.

IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.