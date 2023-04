Dimentica Tirana

AS ROMA NEWS – Vendetta. Questa è la parola chiave ormai abusata da Slot e del suo Feyenoord in vista del doppio confronto con la Roma dopo la bruciante sconfitta di Tirana. Oggi il primo atto dei quarti di finale di Europa League, quello vissuto con maggiore trepidazione dagli olandesi, che cercheranno di costruirsi un vantaggio importante in vista del ritorno all’Olimpico.

Perchè se il De Kuip stasera sarà infuocato, immaginatevi cosa sarà lo stadio giallorosso tra una settimana esatta, quando il sold out riguarderà solo i tifosi romanisti, che andranno a comporre un Olimpico unicamente fatto dei colori del club capitolino. Per questo il Feyenoord punta forte sulla partita di stasera e sulla spinta del proprio pubblico.

Sulla carta, i valori delle due squadre sono ben diversi: la rosa della Roma è arricchita da giocatori di livello internazionale quali Smalling, Matic, Wijnaldum, Dybala, gente che il club olandese può solo sognarsi la notte. Ma negli scontri diretti, specie in Europa, i nomi contano fino a un certo punto.

Il Feyenoord non ha grandi individualità, a parte forse il turco Kocku, unica stella rimasta a giocare in Olanda dopo la finale di Conference League raggiunta l’anno scorso. Ma ha un’identità, e dei calciatori poco noti che si stanno mettendo in luce agli occhi dei club europei, come l’attaccante italo-messicano Gimenez, da cui è bene guardarsi con attenzione.

Non è un caso che il club di Rotterdam sta dominando il proprio campionato, non eccelso, ma con due o tre squadre difficilmente superabili come Ajax e PSV. Sfida difficile dunque, ma alla portata dei giallorossi. Che stasera dovranno usare la maggiore esperienza a proprio vantaggio per uscire indenni dal De Kuip e giocarsi tutto giovedì prossimo all’Olimpico.

Qualità e mentalità devono essere le parole d’ordine della Roma, con Mourinho che non vuol sentir più parlare (giustamente) della finale di Tirana. Emblematica in tal senso la frase pronunciata ieri dallo Special One alla stampa: “Io non sono capace di pensare a Tirana. Per loro (il Feyenoord, ndr) sembra così. Io quando arrivo a Trigoria vedo la Conference League e mi fa ricordare di loro. Ma per il resto è storia finita“. Un modo di pensare che andrebbe scolpito anche nella testa della squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini