“ON AIR!” – CORSI: “L’aereo dei Friedkin a Salisburgo? Mi faccio delle domande…”, ROSSI: “Pareggiare o perdere stasera cambia poco, giochiamo per vincere”, PRUZZO: “Ci sono le condizioni per il grande exploit”

David Rossi (Rete Sport): “E’ stato un weekend quasi perfetto per la Roma, che si concluderà con un Venezia-Fiorentina, partita che deve finire 1, o al massimo X, perchè così il Venezia va a 28 e all’ultima c’è Venezia-Juve…La Roma? Ho fatto dei ragionamenti che mi hanno portato a questa conclusione: in ottica quinto posto, e cioè davanti alla Lazio, tu stasera potresti anche perdere, dando per scontato che la Lazio non vincerà a Milano. Se tu perdi stasera e poi vinci le ultime due, le arrivi davanti. In ottica quarto posto invece non ti basta, e forse nemmeno fare sette punti nelle ultime tre. Visto che oggi pareggiare o perdere non cambia moltissimo, giochiamo per vincere…lo spirito deve essere quello…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La frase che mi ha colpito più di tutte della conferenza di Ranieri è che nessuno è escluso dalla lista degli allenatore. La partita di stasera? La Roma se la va a giocare, proverà a vincerla…per la prima volta è padrona del suo destino. Non sarà facile vincere queste ultime tre, ma se ce la fa va in Champions. Spero mantenga l’atteggiamento visto più contro l’Inter che contro la Fiorentina. Ma l’importante è vincere, in qualsiasi modo. Allenatore? Io non ci credo che l’obiettivo raggiunto non cambi il profilo dell’allenatore: se la Roma va in Champions secondo me sarà un allenatore diverso da quello che sarebbe senza…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Secondo me la Roma stasera va lì ad aggredire, a fare la partita. Come finisce? Secondo me vince…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera è la più importante dell’anno, forse della storia recente della Roma, perchè non si va in Champions da anni. La Roma entrerà in campo spietata per provare a vincere, è l’ultima buona per andare a giocare la Champions e far vedere a tutti che loro ci tengono. Quando vi dico che il Napoli non ha vinto lo scudetto è perchè ho sensazioni…si vede…ieri è stato quasi un Roma-Lecce… L’aereo dei Friedkin a Salisburgo? Lui ha tanti interessi in Europa, ma lì non hanno resort o altre attività, non capisco perchè andare proprio lì e mi faccio delle domande…Forse i Friedkin non hanno ancora annunciato l’allenatore perchè stanno provando a convincere Klopp, sarebbe una bomba tipo Mourinho…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ranieri ha sempre parlato molto bene di Gasperini, e il fatto che si stia separando dall’Atalanta ha riaperto un po’ le cose. L’aria che tira è un po’ quella, che non ci sia l’annuncio del nuovo allenatore adesso ma che ci sarà a fine stagione. E questo porta a pensare a un tecnico che sta allenando…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’Atalanta se vincesse oggi sarebbe matematicamente in Champions, e farlo davanti ai suoi tifosi e contro la Roma sono motivazioni in più per loro. Per questo stasera mi aspetto un’Atalanta agguerrita. La Roma sembra più consapevole con questo nuovo modulo. Ora dipende tutto da te, c’è pressione, e per questo avrei preferito giocarla prima delle altre. Però la presenza di Ranieri può fare la differenza in questi casi. Resta comunque un’altra partita molto complicata contro il Milan, la strada è lunga. Ma ora dipende solo da te. Fare nove punti mi sembra molto complicato, anche per la legge dei grandi numeri…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Alla Roma sono stati accostati tutti gli allenatori possibili perché si brancola nel buio. Farioli lo ha bocciato lo stesso Ranieri. E allora si va a deduzione, si buttano lì nomi per capire come reagisce la Roma. Fabregas al Bayer? Non ne sono così convinto…Ieri l’ho sentito parlare a Sky Sport e mi ha fatto una bellissima impressione…vuoi vedere che…io ho l’impressione che andrà via dal Como…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma non deve trarre il massimo solo difendendo e poi riattaccando sfruttando gli spazi. Io penso che la Roma sia una squadra forte quando è propositiva e ha ottenuto risultati quando è stata propositiva: dalla Roma di Fonseca che è arrivata in semifinale di Europa League a quella di Di Francesco che raggiunse la semifinale di Champions, passando per quella di Mourinho, che quando ha avuto coraggio ha fatto partite straordinarie. La storia recente mostra questo. Con l’Atalanta si soffre, ma attaccando…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Juventus rischia tantissimo di non accedere alla Champions, e ha dato dimostrazione che bisogna cambiare 8 o 9 undicesimi se si vuol fare una squadra che somigli alla Juventus. Atalanta-Roma ha un valore importantissimo, questa Roma vorrà raggiungere cifra tonda da imbattuta, e può approfittare delle difficoltà dell’Atalanta nelle partite casalinghe. Per quel parametro lì, possiamo dire che la Roma andrà al risultato. La Roma il golletto te lo fa sempre e poi si chiude bene, ha tutte le caratteristiche per portare a casa qualcosa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di stasera è molto difficile, ma la Roma nell’ultimo mese ha dimostrato di sapersela giocare anche contro le grandi. Penso che ci siano le condizioni per fare veramente un exploit…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Della Juventus nel secondo tempo di sabato c’erano solo i colori, secondo me molti giocatori a fine carriera potranno dire di aver giocato nella Juve ma nessuno ci crederà. La Lazio c’ha provato in tutti i modi, in maniera un po’ confusionaria, ma c’ha provato. La Lazio con sei punti nelle ultime due può ancora andare in Champions… La Roma? L’Atalanta sembrava potesse lottare per lo scudetto, ma poi ricade nei soliti problemi. L’Atalanta ha perso quasi con tutte le big, non è affidabile sotto questo aspetto e la Roma ne può approfittare. E’ una partita aperta, la Roma deve giocarsi il tutto per tutto anche a costo di perdere…”

