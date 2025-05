Stadio della Roma, tensione a Pietralata tra polizia e manifestanti: sospesi gli scavi archelogici (VIDEO)

Mattinata di tensione a Pietralata, dove sono in corso le operazioni preliminari per gli scavi archeologici legati al progetto del nuovo stadio della Roma. Le attività si sono interrotte bruscamente a causa della protesta di un gruppo di circa cinquanta manifestanti appartenenti al coordinamento civico “Sì a parco, sì all’ospedale, No allo stadio”, che hanno bloccato l’accesso all’area di cantiere.

Tutto è iniziato con l’arrivo di un furgone carico di materiali destinati alla recinzione dell’area. Il mezzo è riuscito a entrare, ma poco dopo sono giunti altri camion con ulteriori recinzioni, trovando la strada sbarrata dai manifestanti. Il blocco ha reso necessario l’intervento della Polizia, presente con due furgoni, per tentare di creare un varco e garantire l’accesso ai veicoli.

La situazione si è rapidamente fatta delicata. Tra cori, striscioni e resistenza passiva, gli attivisti hanno ribadito il proprio no alla realizzazione dell’impianto nell’area scelta, chiedendo invece che venga destinata a un parco pubblico e a strutture sanitarie. Di fronte alla crescente tensione, i rappresentanti della Roma presenti sul posto hanno deciso, in accordo con le forze dell’ordine, di sospendere per oggi ogni attività, in attesa di nuovi sviluppi.

Nel frattempo sono in corso consultazioni tra le parti coinvolte per valutare i prossimi passi e capire come proseguire le operazioni senza ulteriori disordini. Un nuovo ostacolo, dunque, lungo il percorso che dovrebbe portare la Roma a costruire finalmente uno stadio di proprietà.

Momenti di tensione a Pietralata. Polizia cerca di creare passaggio. #StadioDellaRoma pic.twitter.com/J4jvOzps5k — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 12, 2025