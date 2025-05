Friedkin, l’aereo a Salisburgo fa impazzire i tifosi: “Vanno a prendere Klopp”

Nelle ultime ore è bastato un atterraggio a Salisburgo per scatenare l’immaginazione dei tifosi della Roma. Il jet privato dei Friedkin, decollato ieri da Houston e dopo una breve sosta a Nizza, ha fatto tappa nella città austriaca, dove si trova il quartier generale della Red Bull.

A far impazzire i supporter giallorossi è stato un dettaglio in particolare: Jürgen Klopp, ex tecnico del Liverpool, oggi collabora proprio con il gruppo Red Bull come responsabile delle squadre affiliate. Un particolare che ha scatenato la fantasia dei romanista.

L’ipotesi che l’arrivo del jet presidenziale sia legato a un incontro con il tecnico tedesco ha scatenato l’entusiasmo sui social: “Vanno a prendere Klopp”, è il commento ricorrente. Ma stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, Dan Friedkin non era a bordo dell’aereo.

Fonte: Il Messaggero