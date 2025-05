Spalletti: “Ho amato la Roma, i fischi dell’Olimpico mi sono pesati. Totti? Gli voglio bene, mi piacerebbe farebbe fare qualcosa insieme”

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo rapporto con Francesco Totti e del suo amore per la Roma. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell’ex allenatore giallorosso, oggi alla guida della Nazionale Italiana.

Nel libro torni sul rapporto con Francesco Totti.

“Io gli voglio bene. Lui è il calcio, per me. Istinto, classe, intelligenza pure. Quando lo allenato, mi rassicurava pensare che il mio futuro dipendesse proprio da quei piedi lì. E mi piacerebbe, ora che è tutto chiarito, che pensassimo a qualche esperienza professionale, anche fuori dal calcio, da fare insieme”.

Ci dobbiamo aspettare un remake di “In viaggio con papà”?

“No, questo no, ma sarebbe bello che noi tornassimo a fare cose insieme”.

Quanto ti pesarono i fischi dell’Olimpico, il giorno in cui Francesco diede l’addio al calcio?

“Mi sono pesati. Non riesco, non sono mai riuscito, a farmi scivolare le cose addosso. Mi restano dentro, mi attraversano, mi corrodono. E le vittorie più delle sconfitte. Io ho molto amato quegli anni a Roma. Ancora ricordo l’emozione che provai quando Bruno Conti mi propose, ero a Udine, di allenare i giallorosso. Quella emozione è indelebile, non si cancella, ti rimane addosso”.

Fonte: Corriere della Sera