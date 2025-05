Gli undici leoni: torna Pisilli, Ranieri conferma le due punte

Tutto pronto per la sfida da dentro o fuori al Gewiss Stadium. L’Atalanta-Roma di stasera (ore 20:45, diretta su DAZN) può valere una stagione intera e mister Claudio Ranieri si affida alla continuità per affrontare uno degli scontri diretti più delicati del campionato.

Nonostante le pesanti assenze di Pellegrini (lesione al quadricipite con interessamento del tendine) e Dybala, rimasto fuori dai convocati, la Roma non rinuncia alla sua anima combattiva. A certificare l’importanza del match c’è proprio la presenza dell’argentino a Bergamo: la Joya sarà in panchina per sostenere i compagni in questa rincorsa europea che ha del clamoroso.

La probabile formazione: Pisilli in pole per sostituire Pellegrini

Ranieri sembra orientato a confermare l’ossatura che ha portato la Roma fino a qui. Nel 3-5-2 che ha dato solidità e carattere alla squadra, il vero nodo riguarda la sostituzione di capitan Pellegrini. Secondo quanto riferito oggi dai principali quotidiani, in vantaggio c’è il giovane Niccolò Pisilli, che appare in pole rispetto a Gourna-Douath e Paredes. In mezzo al campo ci saranno i fedelissimi Cristante e Koné, a completare un reparto chiamato a reggere l’urto fisico dei nerazzurri.

Tra i pali confermato Svilar, mentre Gollini – alle prese con un fastidio alla spalla – si accomoderà in panchina. Per precauzione, Ranieri ha convocato anche il giovane Marcaccini, portando a quattro il numero dei portieri. Difesa a tre con Celik, Mancini e Ndicka, collaudata e solida. In attacco spazio ancora alla coppia Shomurodov-Dovbyk, con Soulé pronto a inserirsi a gara in corso.

Questa dunque la probabile formazione: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Soulè, Cristante, Konè, Pisilli, Angelino, Shomurodov, Dovbyk.

