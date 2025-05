Vai Roma, la Champions è nelle tue mani

Una notte da dentro o fuori. Una notte da Champions. La Roma si gioca tutto a Bergamo, nel big match contro l’Atalanta che può segnare la svolta definitiva nella corsa europea. Il pareggio tra Juventus e Lazio ha spalancato le porte ai giallorossi: adesso il destino è tutto nelle mani di Claudio Ranieri e dei suoi ragazzi. Vincere significherebbe volare a quota 66 punti e blindare il quarto posto, lasciandosi alle spalle proprio bianconeri e biancocelesti. E, soprattutto, spalancare la strada verso la qualificazione in Champions League.

Da -15 a padroni del proprio destino: il miracolo secondo Ranieri

Se qualcuno avesse detto a novembre, quando la Roma arrancava al dodicesimo posto a -15 da Lazio e Atalanta, che sarebbe arrivata a giocarsi l’Europa che conta da favorita, sarebbe stato preso per visionario. Ma Ranieri ha riscritto le regole, restituendo compattezza, spirito e ambizione a un gruppo che sembrava alla deriva. E stasera, nel suo 499° gettone in Serie A, Sir Claudio può aggiungere un altro capitolo epico a una carriera già leggendaria.

Gewiss Stadium, un fortino da espugnare

Non sarà facile. Il Gewiss Stadium è uno dei campi più ostici del campionato e la storia recente non aiuta: negli ultimi sei anni la Roma ha vinto solo una volta a Bergamo, il 4-1 firmato Mourinho. Ma stavolta c’è qualcosa di diverso. C’è una squadra consapevole, solida e con fame. E c’è la voglia di portare a casa quei tre punti che trasformerebbero le ultime due gare contro Milan e Torino in match ball preziosissimi.

Una posta in gioco da oltre 70 milioni

La qualificazione alla prossima Champions League non è solo un traguardo sportivo, ma anche un colpo di teatro finanziario. Si stima che l’ingresso nella massima competizione europea garantirebbe alla Roma almeno 60 milioni di euro tra premi UEFA e market pool. A questi si aggiungerebbero gli incassi da stadio (in media 3 milioni a partita), sponsor, diritti d’immagine e un incremento sensibile del valore del brand. Un tesoretto ideale per rinforzare la rosa, rendersi appetibili ai giocatori e rilanciare il progetto Friedkin.

Un futuro che parte da qui

Proprio il presidente Dan Friedkin è stato presente in questi giorni a Trigoria per caricare l’ambiente. Mentre il suo jet privato ha fatto tappa tra Nizza e Salisburgo, alimentando suggestioni di mercato, le voci di mercato tornavano a puntare proprio su quel Gasperini, avversario di questa sera e giudice di questo avvincente finale di stagione. Ma ogni discorso sul futuro è rimandato: stasera c’è una battaglia da vincere. Con il cuore, con la testa e con l’orgoglio. Perché andare in Champions sarebbe il miglior modo per chiudere il cerchio. E per scrivere un finale degno della leggenda di Ranieri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini