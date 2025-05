Zalewski: “La mia volontà è rimanere all’Inter. La finale? Una l’ho persa ingiustamente, ora la più importante della mia vita”

Al Maradona si gioca la sfida decisiva tra Napoli e Genoa dopo che alle 18 l’Inter ha vinto in casa del Torino. Vittoria importante dei nerazzurri per 2-0, incluso un super gol di Nicola Zalewski che ha sbloccato il match dopo 14′.

Il polacco – di proprietà della Roma – è in prestito all’Inter e potrà essere riscattato tra qualche settimana per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. La squadra di Inzaghi dovrà decidere, ma intanto l’attaccante ha manifestato chiaramente la sua volontà di rimanere ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo che non è difficile trovarsi bene in questa squadra, come ho sempre detto. La palla passa alla società, ho sempre dimostrato la mia volontà di rimanere con questa maglia. Mi sono trovato benissimo, con staff, compagni e tifosi. La volontà è di rimanere qua”.

L’ex giallorosso ha poi continuato ai microfoni di DAZN parlando della finale di Champions League che giocherà contro il PSG: “Nello sport il duro lavoro ripaga. Poi queste finali bisogna vincerle per entrare nella storia. Una l’ho vinta, uno l’ho persa ingiustamente. Ora la più importante della mia vita, per il momento“.

Fonti: Sky Sport / DAZN