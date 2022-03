“ON AIR!” – AGRESTI: “Contro l’Atalanta la Roma deve giocare la partita della vita”, CATALANI: “Cristante e Veretout due ottimi panchinari”, CORSI: “Mou vuole trattenere Mkhitaryan? Vuol dire che sono tempi brutti…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Mourinho vuole ancora Mkhitaryan alla Roma, vuol dire che sono tempi brutti, perchè ha capito che non ci saranno grandi acquisti. Mikhitaryan è forte, ma va per in 34 anni e fisicamente non è mai stato il massimo… La rivoluzione di Pinto sulle commissioni? Per prendere Vlahovic, probabilmente la Juve avrà dovuto riempire di soldi l’agente del calciatore, perchè purtroppo così funziona. La Roma in questi anni, pur avendo riempito di soldi le tasche dei procuratori, ha portato tutte pippe… In questo momento c’è Lukaku che al Chelsea che non gioca più, e con Abramovich che va via penso che lo venderanno. Per prenderlo che gli devi dire: “Ti diamo gli stessi soldi del Chelsea“, oppure “Vieni qui che c’è Mourinho”? La Roma punta tutto sull’appeal di Mou, e non mi sembra una tattica straordinaria per vincere qualcosa…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sarà molto importante come venderà la Roma la prossima estate, quindi per me viene prima vendere bene e poi comprare bene. Perchè nessuno si aspetta che Friedkin metterà 200 milioni di euro nella Roma per fare mercato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Formazione per sabato? Ci sono solo piccoli dubbi: difesa a tre con Karsdorp a destra e un dubbio a sinistra. Poi a centrocampo direi Cristante e uno tra Veretout e Mkhitaryan. Per me Zaniolo, Pellegrini e Abraham giocano sicuro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mou se la prende con Felix ma non fa niente con i big come Zaniolo ed El Shaarawy? Sinceramente questa cosa l’avevo pensata anche io ieri… Contro l’Atalanta mi aspetto El Shaarawy a sinistra…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Chi terrei tra Cristante e Veretout? Tutti e due, se avessi due titolari più forti. Una grande squadra dovrebbe avere dei sostituti forti. Spesso le squadre vincenti hanno dei cambi decisivi dalla panchina, è lì che fai le differenza. Alla Roma manca ancora parecchio: manca un centrale che dirige il gioco, un terzino che sappia crossare, un’ala che sappia supportare Abraham, un centrale che sappia giocare con Smalling… Io prenderei Milenkovic della Fiorentina. Se prendi giocatori così, poi calciatori come Veretout e Cristante non è che in panchina ci stanno bene, ma ci devono stare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dal 2014 la Roma non riesce a battere l’Atalanta all’Olimpico, ma c’è anche da dire che Mou contro Gasperini non ha mai perso. Ma l’Atalanta è in grande crescita, sembra che abbia svoltato, ma ogni partita fa storia a sé. Io spero che per la Roma quella vittoria al 98esimo possa essere stata la svolta e provare a rimettere in piedi questa stagione…Non ricordo continuità di risultati, bisogna andare avanti a vista e vedere come finirà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Noi qui a Roma non impareremo mai… Io ho sentito esaltare la vittoria della Roma contro lo Spezia, arrivata per un rigore stupido da chi l’ha commesso. La Roma ha giocato tutto il secondo tempo 11 contro 10, e nessuno lo dice… Per la Roma quella di sabato è una partita fondamentale. Anche se sul piano tattico la Roma di Mourinho non mi convince, penso che la squadra farà una grande partita. E’ chiaro che l’Atalanta vorrà vendicare il 4 a 1 dell’andata, ma per la Roma è una grande occasione e la deve sfruttare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Grande occasione per la Roma per dare un senso al suoi campionato. E’ un’opportunità pazzesca, la Roma deve giocare la partita della vita, è diventata la partita dell’anno guardando la classifica…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’Atalanta sta meglio, e ha quell’aggressività che manca alla Roma. L’episodio del calcio di rigore solo in questo nuovo calcio può prestarsi a tre minuti di controllo al Var…quella è stata l’ennesima gag degli arbitri. Ma c’era bisogno di tutta quella scena di Fabbri che doveva andare al monitor a vedere se effettivamente Zaniolo era stato colpito…ma dai… Anche uno che si occupa di curling se ne accorge senza il Var…”

