ROMA-ATALANTA: arbitra Massa, Di Bello al VAR

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma-Atalanta sarà diretta dal signor Massa della sezione di Imperia. Al Var invece ci sarà Di Bello.

Due incroci in questa stagione tra il club giallorosso e il fischietto di Imperia: il primo nello 0-0 contro il Napoli, il secondo nella vittoria per 4-3 della Juventus all’Olimpico, dove non fu segnalato il rigore per il fallo di mano di De Ligt in area.

Questa la designazione completa della partita di sabato prossimo:

ROMA – ATALANTA Sabato 05/03 h. 18.00

MASSA

TEGONI – LO CICERO

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: RANGHETTI