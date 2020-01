“ON AIR!” – TRANI: “Chi parla di sfiga o arbitri è fuori dal problema”, VALDISERRI: “Under azzerato, è il peggior errore di Fonseca”, AUSTINI: “De Rossi non può più giocare, la Roma aveva ragione”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “De Rossi? Se la mettiamo nell’ottica della Roma, aveva ragione… Si doveva fare con tempi e modi diversi, ma la sostanza è che la Roma aveva ragione: De Rossi non può più giocare… Attenzione, io non sono contro De Rossi, è un uomo speciale, superiore alla media, ma le cose finiscono… La Roma? Non ho visto una squadra spenta o che ha sottovalutato l’impegno. La Roma non ha perso per l’arbitro, ma è stata condizionata dal punto di vista del nervosismo dalle scelte di queste signore che per me non è in grado di arbitrare… Ma non è stata Sampdoria-Roma…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “La Roma contro il Torino ha giocato una partita calcisticamente poco intelligente. Mazzarri ha cercato di copiare Gasperini giocando a tutto campo con delle marcature a uomo…la Roma ha avuto problemi a impostare l’azione…Fonseca non è stato all’altezza. La Roma dall’inizio l’ha giocata male, con un po’ di presunzione… Pellegrini non era concentrato, Dzeko è stato inesistente, non fa più gol, è l’attaccante tra le big che segna di meno. Under lo hai azzerato e questa è una delle cose peggiori fatte da Fonseca… La Roma è l’unica squadra al mondo che non ha centravanti, e Under è uno dei pochi che fa gol…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’Atalanta è una squadra che corre per tutti e novanta minuti, ma pure 120 se ci sono i supplementari, e io non so perchè… Sono deluso dalla Roma, dopo aver visto per dieci anni che le altre vincono…qua non si vince niente, non c’è niente da fare…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Alla Roma sono mancati Friedkin e i gol…era stata annunciata la sua presenza all’Olimpio, i water del giornalismo lo hanno annunciato, ma lui non è ancora arrivato e chissà quando verrà per la prima volta allo stadio, non ci sono certezze. I gol non li fa Friedkin, ma gli attaccanti, e non sono arrivati. Se continuiamo a parlare di sfiga o di arbitri siamo fuori dal problema… I numeri di questa giornata di campionato sono chiari: Immobile ha fatto due gol, Lukaku due gol Ronaldo tre gol, Ilicic due gol…gli altri hanno davanti giocatori con caratteristiche offensive specifiche, la Roma non ce li ha… La Roma non ha il giocatore che conclude… Piatek? Oggi non vado a prendere uno col tubo dell’ossigeno, ma lo lascio alla squadra che lo ha strapagato…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Quella di domenica è una sconfitta dolorosa e per certi versi inaspettata, ma non è tutto da buttare…E’ una sola partita, non si può ogni volta rimettere in discussione tutto quanto… Anche se la Roma avesse vinto si sarebbe dovuta guardare dall’Atalanta. Se adesso ascoltate le radio, è già tutto da buttare un’altra volta, ma come si può parlare di calcio così? Io la coerenza la devo avere, come faccio un giorno a dire che si può lottare per il secondo posto e poi dopo una sconfitta è tutto un disastro…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Il problema della Roma non è Dzeko…se ci fermiamo a pensare che il problema siano i non gol di Dzeko, non abbiamo capito. Non è che lui non può sbagliare una partita. Tu dovresti avere un giocatore che metti al suo posto e ti risolve la partita, e invece non ce l’hai… La Roma sì che è migliorabile, prendimi il Montella! E’ ovvio che non sia migliorabile se non hai i soldi, se devi prendere un giocatore gratis… Piatek secondo voi non è un altro Kalinic? Dico come profilo, non come resa… Piatek può andare bene, ha l’età giusta e ha bisogno di riscattarsi, ma ha le caratteristiche di Kalinic… La riserva deve essere il Caicedo che entra e ti fa gol, e ti fa gol anche se gioca titolare. Ti serve un giocatore affidabile da inserire… La Roma lo scudetto lo vince con Batistuta, ma se non avesse avuto Montella non lo avrebbe vinto… Io prenderei Giroud, è un giocatore d’esperienza e che i gol li sa fare e bravo anche da un punto di vista tecnico…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il problema è non avere il sostituto di Dzeko, ma anche Dzeko quando gioca così… Se tu prendi un giovane interessante, ma poi Dzeko le gioca tutte anche quando sta così e così e allora…Bisognerebbe prendere un’alternativa valida, solo che è una parola… Piatek? Ho abbastanza fiducia, ma mi sembra un giocatore che per riprendersi deve andare a giocare…se ti fa solo i venti minuti, non lo recuperi…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “L’Inter come alternativa a Lukaku ha Esposito, un ragazzino…Non è una questione di alternative nella Roma, perchè l’alternativa è Kalinic, poi può essere un’alternativa giusta o sbagliata…a me non piaceva, però la Roma lo ha preso. Ora liberarsi di lui è complicato, e quindi la Roma si terrà Kalinic e va bene così. Dobbiamo pretendere di più da Dzeko…se le alternative fossero Pinamonti o Petagna non staremmo tranquilli lo stesso, perchè uno è un ragazzino e l’altro è un attaccante con dei limiti… Ora si parla di Piatek, quello potrebbe essere un giocatore che se te lo danno in prestito io me lo prenderei, anche se non è un campione ed è stato strapagato dal Milan…”

Franco Melli (Radio Radio): “Mertens sarebbe un bel colpo per la Roma, si tratta di un grande giocatore, ha fatto la storia del Napoli e andrebbe bene…è uno che segna, da questo punto di vista è l’opposto di Dzeko… Secondo me varebbe la pena, il quarto posto è in pericolo… L’addio di De Rossi al calcio? Un po’ triste e questa cosa va attribuita alla gestione di Pallotta… Lui e Totti, i due più grandi della storia della Roma, finiti male dopo i fasti e senza meritarlo…in qualsiasi altra società avrebbero avuto un destino diverso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Piatek alla Roma? Oh mamma mia… Con Mertens non c’è paragone, il belga è un giocatore di pallone… Piatek non segna manco dal fornaio…è un giocatore che, non si sa come, ha avuto un gran momento..ma è un giocatore scarso, da bassa serie A… De Rossi? Tutto molto normale…lui aveva degli acciacchi, e in più c’era nostalgia della famiglia… Lui vuole fare l’allenatore, e mi sembra l’uomo giusto… Io sono convinto con la nuova proprietà succederà qualcosa di importante…De Rossi e Totti non possono restare fuori…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Mertens? Mi sembra di parlare di fantascienza…chi li mette i soldi? Mister Toyota non è ancora arrivato… Piatek che verrebbe a fare, la riserva di Dzeko? Kalinic è in prestito e ha detto che rimane, non gli conviene andarsene… Mertens? Dovresti dargli un sacco di soldi, chiede 4 milioni al Napoli, ma a un’altra squadra chiederebbe di più…mi sembra una strada difficile, dico magari, ma chi lo prende? La vecchia società o quella nuova?… De Rossi è stato tra i più grandi, e pensare che lui e Totti saranno lontano dalla Roma è un po’ triste…spero possa tornare a Roma a fare l’allenatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tutti pensavano che la coppia di centrali della Roma fosse la più forte, invece contro il Torino sembravano i due più in difficoltà di fronte a Belotti… De Rossi? Bisognerà vedere da quale gradino vorrà partire come allenatore. Vedremo se allenerà subito o se collaborerà con altri allenatori. Ora i giocatori che smettono collaborano con altri tecnici, è un’esperienza molto positiva. Questo tipo di discorso è necessario. E’ importante che De Rossi sia convinto di aver fatto la scelta giusta… Mertens? Non sarebbe l’alternativa a Dzeko magari cambiando strategie di gioco…io lo prenderei quel piccoletto e glielo metterei intorno…”

