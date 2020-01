ULTIME DA TRIGORIA – Cristante rientra in gruppo. Problema muscolare per Mkhitaryan. Ancora out Fazio, Kluivert e Pastore

ULTIME AS ROMA – Dopo la brutta sconfitta contro i granata di domenica scorsa, la Roma è tornata questa mattina intorno alle 11 a lavorare a Trigoria in vista del big match contro la Juventus, in programma domenica prossima ore 20:45.

La squadra è divisa in due gruppi tra chi ha giocato e chi invece non è sceso in campo. I calciatori che hanno affrontato il Torino svolgono parte del recupero in campo e parte in palestra. Da segnalare, come previsto, il rientro parziale in gruppo di Bryan Cristante: il centrocampista ha svolto una prima parte della seduta con i suoi compagni e l’ultima individualmente.

Mkhitaryan ha invece accusato un problema alla coscia sinistra negli ultimi minuti della gara contro il Torino e le sue condizioni andranno valutate nelle prossime 48 ore. Palestra per Zaniolo a causa di un trauma contusivo alla coscia destra ma le sue condizioni non preoccupano e il calciatore non dovrà effettuare gli accertamenti di rito.

Federico Fazio svolge lavoro a parte mentre Kluivert, Santon, Pastore e Zappacosta proseguono il percorso di recupero.

Redazione Giallorossi.net