“ON AIR!” – MORONI: “Chiedo scusa ai Friedkin”, CORSI: “Complimenti anche a Pinto, ds mai sotto i riflettori”, ROSSI: “Spero che l’affare Lukaku non sia frutto di un rosicamento”, NARDO: “Se non arrivasse un difensore sarei contrariato”

David Rossi (Rete Sport): “Lukaku col Milan non penso ci sarà, magari starà in panchina, ma sarà una presenza simbolica. Io metterei la firma col sangue ad avercelo al 50% con l’Empoli. Detto ciò, siccome sono cinico, ieri pensavo: “Sì, tutto bello, però i punti in classifica sono sempre ‘uovo‘”, per dire che una volta passata la sbornia dobbiamo concentrarci sul Milan. Se perdiamo pure questa partita qua, si compromette in parte la corsa verso il quarto posto. Staresti a 8 punti da Milan, e forse anche Inter e Napoli. 8 punti dopo 3 giornate sarebbero tanti da recuperare. La seconda cosa che mi ha preoccupato è questa corsa di Friedkin verso i tifosi. Si dice che lui ci sia rimasto male degli insulti per il mercato, e che abbia fatto il colpo Lukaku proprio per questo. Siccome ci sono passato in questa situazione, dove la proprietà aveva scelto un percorso obbligato di un certo tipo, e che poi per rosicamento personale abbia preso un’altra strada, e lì siamo andati a carte quarantotto…ho detto “ahia“, speriamo di non rivivere la stessa cosa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lukaku che si batteva la mano sul petto è stata la cosa che mi è piaciuta di più…lui mentiva, sapendo di mentire, e noi abbiamo bisogno di sti banditi qua, che vengono qui a dirti che sono sempre stati della Roma…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Quando capivamo dal Mourinho pensiero che se fosse arrivata una mezzala, e Renato Sanches non era in cima alle sue preferenze per via delle sue condizioni, e un attaccante da 20 gol la Roma avrebbe potuto puntare alla Champions e andare lontano in Europa League. E mi pare che l’attaccante da 20 gol sia arrivato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Bisogna dire la verità, Lotito è stato il primo a portare un aereo a Roma…un aereo bulgaro, usato… Mi chiedo, ma Friedkin che feeling ha con i tifosi? Ti spara Mou, Dybala e Lukaku, ma la gente ha da ridire, e anche noi ogni tanto ci chiediamo come mai non compra. Ragazzi, se non veniva Lukaku non era un bel periodo per il presidente… Tanti dicono che è freddo, ma il fatto di esibire il suo aereo privato, scendere coi rayban e fare il saluto al pubblico: beh, a me mi fa morire. Non demonizziamo Pinto, il lavoro suo l’ha fatto, e lo fa sempre dietro le quinte a differenza di altri ds. Da una parte, quando si comportano bene, è giusto dirlo. Bisogna essere obiettivi… Lukaku? Tutto m’è sembrato tranne che fuori forma. C’ha un fisico, mi è sembrato pieno di muscoli. Questo per dire delle cazzate che diceva la Gazzetta ieri…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Devo chiedere scusa ai Friedkin, perchè qualche giorno fa avevo scritto che mi cascavano le braccia dalla tristezza dopo essere passati da Icardi e Morata ad Azmoun. La società ha preso il numero uno prendendo Lukaku, questa è stata la loro risposta, e io ero pronto a cambiare idea…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il portiere? Avresti dovuto fare una scelta a inizio mercato, ora lo trovo abbastanza complicato pensare a un colpo del genere. Ma se non arrivasse il difensore sarei stupito e contrariato. Faresti lo stesso errore dell’anno scorso, ora hai 4 difensori centrali, fra l’altro con Ndicka ancora molto lontano dall’inserirsi. Rischi di essere corto. Non dico che devi prendere il nuovo Thuram, ma andrebbe bene anche un giocatore che conosce la Serie A, che stia nella rosa come riempitivo, che sia però all’altezza della situazione…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A me non fanno impazzire né De Gea, che fa anche lui degli errori, nè Lloris, che è più affidabile ma è ormai a fine carriera. Io penso che la Roma aspetterà l’anno prossimo per investire su un portiere più giovane. Svilar? Nella testa di Mourinho Rui Patricio resta il primo. Certo che se Rui Patricio continuasse così, ci potrebbe anche essere un cambio di gerarchie… Il difensore? Nelle idee della Roma c’era di prendere un giocatore dopo la cessione di Ibanez. Credo che Pinto vorrebbe ancora farlo, ma lo sforzo per Lukaku ha tolto del tempo. Mancano ancora 48 ore, vediamo se ci sarà tempo e modo, io uno spiraglio lo lascio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Zapata sta bene al Torino.. Quarto posto? Ci sono 5 squadre in corsa, una per forza fallisce. E non ci metto Atalanta, Fiorentina e Lazio, che secondo me sono un gradino più basso. Quali delle altre quattro potrebbe non arrivare in Champions? L’Inter per me è la favorita alla vittoria dello scudetto, il Napoli l’anno scorso ha ucciso il campionato, la Juve senza le coppe dovrebbe suicidarsi per non arrivare quarta, il Milan è un’altra squadra che punta allo scudetto…La Roma, se i giocatori stanno bene, è una delle favorite, ma si porterà dietro sempre questo fardello, questo dubbio…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Per come vedo il calcio io, secondo me se la Roma continua a giocare con il 3-5-2 farà fatica. Per come è stata allestita questa rosa, hai due esterni che non saltano mai l’uomo: dovresti cambiare e giocare a 4 dietro. Io penso che alla Roma manchi ancora un giocatore alla Duncan, un mediano di sostanza…Smalling? Può avere colpe sul gol di Candreva, ma su quello di Ngonge la colpa è della squadra che gli lascia 50 metri di campo, non sua…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non tutti gli allenatori rifuggono dalla qualità per la sostanza, lo fa Mourinho…Sarri perde Milinkovic e fa giocare un altro giocatore di qualità al suo posto. Il problema della Roma è che si giustifica sempre Mourinho. Se gioca con Kristensen, tutti a dire “povero Mourinho che gioca con Kristensen”, se invece Allegri gioca con Gatti o Alex Sandro, nessuno dice niente. A Mourinho manca sempre qualcuno, ma non è possibile…Gli allenatori in Italia non possono pensare di avere squadre perfette, tutti si inventano qualcosa per sopperire alle lacune. Non è possibile che Pioli debba adattarsi a giocare con Krunic, e invece Mourinho non può giocare con Kristensen…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tutte le sante volte si parla di Mourinho…Il mister sta cercando di migliorare un assetto di squadra. Si può migliorare, valutare le situazioni. La squadra secondo me non è costruita in maniera ottimale, non ha continuità…Lukaku è senza dubbio il colpo del mercato. Io non avrei mai preso né Morata, né Scamacca. Solo Arnautovic e Zapata potevano andar bene tra i nomi che sono usciti. Ma con Lukaku ora hai un centravanti vero. L’obiettivo è un posto Champions ma non sarà facile, le contendenti sono tante…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cosa dovrebbero fare Roma e Lazio contro Milan e Napoli? Quello che non hanno fatto in queste due giornate: giocare a pallone. Alla Roma capita spesso, la Lazio invece di solito gioca bene, ma in queste ultime due partite ha giocato in maniera indecente. Se giocano a quei ritmi e con quelle difese, non hanno speranza contro Milan e Napoli… Smalling è il giocatore più importante della Roma, ha tenuto in piedi tutta la difesa da solo, e se ti manca lui sono guai. Lo Smalling visto in queste partite è un disastro, e non può essere solo un problema di squadra…”

