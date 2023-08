L’americanata

EDITORIALE – L’hanno rifatto. Per il terzo anno consecutivo i nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, hanno regalato alla piazza capitolina un colpo a effetto. Avevano cominciato a stupire con l’annuncio a sorpresa di Josè Mourinho, hanno proseguito con l’acquisto di Paulo Dybala, e ora completano il cerchio con il colpo Lukaku.

Tre acquisti roboanti, che hanno tutti un filo conduttore: l’arrivo a Roma in pompa magna, l’atterraggio in stile hollywoodiano, con il presidente Dan a guidare l’aereo in compagnia della star pronta ad essere acclamata dalla folla adorante. Un’americanata, nell’accezione positiva del termine. Ben vengano questi effetti speciali, capaci di far entusiasmare una piazza che adora questo genere di esibizioni.

L’arrivo di Lukaku non risolve in un sol colpo i problemi atavici di una Roma che ha ancora diverse falle, ma gli dà comunque una bella sistemata. La squadra, dopo una serie di sesti e settimi posti, sarebbe stata da rifondare, compito improbo senza la possibilità di investire sul mercato. Anche quest’anno Tiago Pinto ha dovuto barcamenarsi tra prestiti e parametri zero, facendo cassa con Ibanez (al momento l’unica cessione “eccellente” di questo mercato) e puntando forte sul nome a effetto che fosse in grado di cambiare drasticamente l’umore di una piazza fino a quel momento poco entusiasta del mercato operato.

Lukaku però non è solo un effetto speciale che getta fumo negli occhi. E’ un calciatore che può fare davvero la differenza. Se un paio d’anni fa ci avessero detto che l’attacco della Roma sarebbe stata formata da Dybala e Lukaku non ci avremmo mai creduto. E invece il sogno, la suggestione, è diventata realtà.

Se questo tandem da brividi basterà a portare la squadra in Champions è impossibile dirlo. Perchè il calcio non è una scienza esatta, ma soprattutto perchè la Roma dovrà competere con quattro squadre, Milan, Inter, Juventus e Napoli, che sono teoricamente attrezzate per lottare per lo scudetto.

I giallorossi, che partono a handicap dopo due partite sciagurate, hanno però il dovere di provarci fino all’ultimo. Perchè con questo colpo i Friedkin hanno realizzato un piccolo capolavoro hollywoodiano che rimette la Roma tra le favorite per un posto al sole. E riconcilia una piazza con una presidenza che, per la prima volta dal suo insediamento a Trigoria, stava perdendo la fiducia incondizionata dei propri tifosi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini