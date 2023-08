Roma, il mercato non è finito: i tifosi chiedono un portiere, e rispunta Sergio Ramos

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre giorni alla chiusura del mercato, che si concluderà qui in Italia il 1 settembre alle 20. Preso Lukaku dopo tre giorni di lavoro intenso a Londra, per Tiago Pinto non è ancora tempo di chiudere i battenti e andarsene in vacanza.

Occhio dunque agli ultimi affari, sia in entrata che in uscita. Ola Solbakken è finito nel mirino dell’Olympiacos, pronti a sborsare 5 milioni di euro per il norvegese, ma anche Leonardo Spinazzola sembra un calciatore in bilico, tra le sirene dalla Premier (sondaggio dello United) e quelle arabe.

Per quanto riguarda le entrate, occhio al portiere: nella Roma qualcosa sembra essersi incrinato nelle sicurezze legate a Rui Patricio, e ieri erano presi a circolare con insistenza i nomi di De Gea e soprattutto Lloris, offerto ai giallorossi. “Portaci un portiere”, il coro che i tifosi ieri a Ciampino hanno intonato in direzione di Tiago Pinto. Vedremo se il gm gli darà ascolto.

Molto probabile un ultimo rinforzo in difesa: si è proposto Leonardo Bonucci, ma è soprattutto tornato in auge il nome di Sergio Ramos, 37 anni. Due ingombranti “senatori” di cui la Juventus e il Psg si sono voluti liberare. La Roma ha smentito seccamente l’interesse per entrambi i profili, ma dopo l’affare Lukaku nessuno si sorprenderebbe più di nulla.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica