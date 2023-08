Ecco Big Rom, pronto all’esordio con il Milan: “I tifosi mi hanno emozionato, non vedo l’ora di giocare”

AS ROMA NEWS – “Sono felice. L’accoglienza dei tifosi mi ha emozionato. Non vedo l’ora di giocare”. Finisce così la lunga giornata di Romelu Lukaku, atterrato ieri alle 17:40 a Ciampino, accompagnato da una lunga scia d’amore e di speranze del popolo romanista.

Il giocatore, una volta sbarcato a Roma e aver svolto le visite mediche a Villa Stuart (avrà la maglia numero 90), si è concesso subito una serata nel cuore della Capitale, cenando al 47 Boutique Hotel a due passi dalla Bocca della verità. Ma la vera giornata da nuovo calciatore giallorosso comincerà oggi.

Stamattina Lukaku si presenterà a Trigoria per le firme sul contratto, le prime foto e interviste di rito, e quindi per cominciare ad allenarsi. Mourinho ha bisogno di lui. Forse già da venerdì sera, quando all’Olimpico arriverà il Milan di Pioli, una squadra rinnovata che però viaggia già col vento in poppa. A differenza della Roma, che ora confida nei gol di Lukaku per riprendersi da un avvio molto stentato.

La presenza del belga contro i rossoneri è però incerta: le visite mediche svolte ieri hanno sancito che il fisico imponente è solido, ma c’è qualche chilo da smaltire per arrivare al peso forma. Perciò Lukaku lavorerà (sia in campo che in palestra) prima sul fondo e poi sullo sprint. E con tutte le accortezze del caso, per evitare che accada come nella scorsa stagione, quando un infortunio frenò la sua rincorsa alla forma migliore.

Al momento l’ipotesi più probabile è che Big Rom faccia parte della panchina giallorossa, con Mou che potrebbe gettarlo nella mischia solo nei minuti finali e in caso di necessità. Lukaku infatti non gioca una partita dallo scorso 20 giugno (doppietta all’Estonia con la maglia del Belgio), e ha bisogno di ritrovare il ritmo partita. Mou avrà una sosta da sfruttare per rimetterlo in buone condizioni, e lanciarlo in campo dall’inizio contro l’Empoli il 17 settembre all’Olimpico.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / La Repubblica / Corriere dello Sport