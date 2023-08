LUKAKU DAY LIVE – Arrivo a Ciampino previsto nel pomeriggio. Il meteo e l’ordine pubblico rendono incerto l’orario

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finalmente è arrivato il gran giorno, quello dell‘arrivo a Roma di Romelu Lukaku, il colpo a effetto dei Friedkin per questo mercato estivo.

Dopo una lunga e complessa trattativa portata avanti con il Chelsea, è arrivata finalmente la fumata bianca con Dan Friedkin che oggi volerà da Bruxelles, dove si trova il centravanti belga, in direzione di Ciampino.

L‘atterraggio al momento è previsto per le ore 17 di oggi, ma considerato il tempo e l’ordine pubblico l’orario di atterraggio del volo privato del presidente Dan potrebbe subire dei cambiamenti.

Seguiremo dunque tutti gli sviluppi in diretta di questa giornata che verrà ricordata come quella che ha segnato l’arrivo di Lukaku come nuovo centravanti della Roma. Il popolo giallorosso è pronto a riversarsi in massa all’aeroporto di Ciampino nonostante le condizioni climatiche avverse.

Redazione GR.net