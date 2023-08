SMALLING: “A Roma si vive in una bolla, ovunque vai ci sono tifosi giallorossi. E’ bellissimo far parte di tutto questo”

AS ROMA NOTIZIE – Intervenuto nel podcast “Business of Sport” condotto da Harry e Charlie Stebbings, il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato anche dei tifosi giallorossi.

“A Roma si vive in una sorta di bolla e letteralmente ovunque vai ci sono tifosi giallorossi. In Inghilterra magari ti capita di incontrare dei bambini che guardano le partite o che ti fermano per chiederti una foto”.

Qui puoi trovare una coppia di nonni, pazzi per la Roma, che ti mostrano i loro tatuaggi sul braccio. È una passione che riguarda tutta la famiglia, è bellissimo fare parte di tutto questo“.

Fonte: Business of Sport