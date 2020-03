“ON AIR!” – AUSTINI: “Cessione bloccata, ora ci sono altre priorità”, MAGNI: “Ho la sensazione che c’entri lo stadio”, GALOPEIRA: “Non ci siamo sforzati a capire Pallotta, lui qualcosa per la Roma ha fatto”, CORSI: “Abbiamo un presidente che non sa niente e non dice niente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Non so quanto potrà durare questo far finta di niente da parte dell’Uefa. Pallotta? Penso sia odiato dalla maggior parte dei tifosi della Roma… E’ chiaro che la percezione fuori da Roma è diversa. La società stava per essere venduta…uso la parola “stava” perchè questa vicenda del Coronavirus blocca qualsiasi cosa… Non so se Pallotta abbia voglia di immettere altri soldi nella Roma…dobbiamo aspettare, non faccio previsioni. Mi sembra che anche in America qualche problemino lo abbiano… Ora ci sono altre priorità per il mondo. Capisco i tifosi, ma ora serve tanta pazienza…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Pallotta è stato presentato subito come uno che voleva fare solo lo stadio… Quello che ci spaventa a noi tifosi è che un uomo senza passione per la Roma… Ma noi che passione gli abbiamo dimostrato? Lui doveva dimostrare più attenzione, ma noi non abbiamo fatto niente per capirlo e accettarlo… Perchè non si è voluto capire che qualcosa Pallotta per la Roma ha fatto…poi non gli è riuscito tutto quello che voleva fare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Abbiamo un presidente che non parla…andrebbe bene in certi ambienti…lui non sa mai niente, non vede niente… E’ come le tre scimmiette, “non vedo, non sento, non parlo…”…La Roma non può giocare, ma c’è l’idea di fare la partita secca…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La Uefa ha provato in tutti i modi a far uscire le italiane dalle coppe… Serie A? L’idea della squadra è di giocare dal 1 maggio, perchè poi avresti il tempo di fare tutto il campionato fino al 30 giugno. E se puoi inserisci nelle infrasettimanali le gare europee. Però l’Europeo va fatto slittare, e l’Uefa deve capirlo: l’Europeo no, subito. Questa è l’unica soluzione…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “E’ la scomposizione della normalità che mi inquieta. Vedere le partite mi normalizza, ma la stretta è giusta. Sento ancora dire che la partita della Juventus col Lione è a rischio…ma come si fa… Oppure Di Maria che esulta in quel modo, la promiscuità dei tifosi del Madrid a Liverpool…io non so che cosa succederà…magari tra due settimane l’Italia ne uscirà, ma gli altri paesi?… Friedkin? Nel momento in cui casca una calamità del genere, qualcosa inevitabilmente succede…un bene non vale più come prima… Ora c’è una trattativa nella trattativa, è normale che sia così. Poi se è colpa solo del Coronavirus, dico che non è solo colpa del Coronavirus, ma di qualcosa che dipende anche dal Coronavirus…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se Pallotta dice quelle cose, immagino ci fosse già qualcosa prima sulla quale non erano d’accordo con Friedkin… L’impressione che ho io è che già prima questo accordo non era così vicino come ci avevano raccontato, e probabilmente non per il Coronavirus… Io ho il dubbio che c’entri la questione stadio…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Purtroppo va chiuso tutto, va sigillato il mondo aspettando tempi migliori…spostiamo la nostra vita di 15 , 20 o 30 giorni…quelli che saranno…non parliamo di una cosa semplice, ma di una cosa che sta sconvolgendo il mondo, forse anche più di una guerra mondiale… Era molto più probabile un conflitto mondiale che ci costringesse a cambiare il nostro modo di vivere che una cosa di questo tipo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Dovremo convivere con questo Covid-19. L’importante sarà trovare vaccini e farmaci…”

Redazione Giallorossi.net