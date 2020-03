Dalla festa di Kurzawa alla tosse di Diego Costa, la follia dello sport ai tempi del Coronavirus (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Lo spettro del Coronavirus sembra non spaventare il mondo dello Sport, per lo meno quello estero. Se in Italia si è subito percepito il pericolo che si stava correndo, fuori dai nostri confini c’è ancora chi ignora i rischi di un contagio.

Di esempi ne stiamo vedendo tantissimi. Il primo è il siparietto, tutt’altro che divertente, messo in piedi dall’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa, che al termine della partita contro il Liverpool pensa bene di tossire in faccia ai giornalisti presenti ignorando i rischi di un gesto del genere.

Ecco il fenomeno #DiegoCosta e il suo patetico tentativo di fare il simpatico, facendo <cough, cough> ai cronisti. E loro tutti a ridere, eh… irresponsabili. inconsapevoli.#coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/pPoeQxDJdn — Francesco Benvenuti (@francis_welcome) March 12, 2020

Dei pericoli del Coronavirus se ne infischia anche Kurzawa, terzino del PSG, che dopo l’impresa dei francesi di ieri sera contro il Borussia Dortmund decide di lasciarsi andare a festeggiamenti promiscui con i tifosi parigini.

Layvin Kurzawa does not give a shit about the coronavirus protocol. 😂😭 Fuck sake. pic.twitter.com/ldXaDDNM0G — Football Tweet (@Football__Tweet) March 11, 2020

Ma anche fuori dall’Europa sembra non esserci ancora piena consapevolezza di quanto può essere pericolosa la diffusione del Coronavirus. Grottesca la scenetta di Rudy Gobert, giocatore dell’NBA, che si diverte a toccare tutti i microfoni della sala stampa, quasi a irridere la paura del contagio. Peccato che poco dopo il giocatore risulterà positivo al Coronavirus.

Rudy Gobert, giocatore del NBA che lunedì scorso ha toccato i microfoni di tutti i giornalisti presenti, subito dopo che uno di loro gli aveva chiesto un parere sulla pandemia del CoronaVirus, ha dichiarato di aver contratto il #COVID19 pic.twitter.com/1DYewN3zTw — news dei vip (@news_dei_vip) March 12, 2020

E di esempi ce ne se sarebbero ancora a bizzeffe. Il pericolo Coronavirus non sembra essere ancora ben chiaro fuori da quei paesi come l’Italia che si stanno misurando con questo virus. Ma quando si accorgeranno della follia di certi gesti, sarà forse troppo tardi.

Giallorossi.net – G. Pinoli