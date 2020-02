“ON AIR!” – AUSTINI: “Gent favorito se la Roma è questa”, TRANI: “Rosa inferiore a tante altre, Fonseca ha fatto quello che poteva”, ROSSI: “L’Europa League può essere il trampolino di lancio”, ANGELONI: “Ma la Roma adesso ha l’1% di vincerla”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Se la Roma è quella vista in questo inizio di 2020, non è favorita di certo contro il Gent. Haland? Pensate le capocciate al muro che sta dando chi non la ha voluto prendere. Monchi dice che non è mai stato vicino alla Roma? Io potrei fornire delle prove che era stato proposto alla Roma, ma era stato bocciato perchè giudicato “troppo pigro per la serie A“. Ma è stato proposto anche a Juventus, Inter, Napoli… sapete quante volte succedono queste cose…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dire che la Roma è questa e che è sempre stata così, vuol dire non voler migliorare. Nella vita si può cambiare. L’articolo del Corriere dello Sport di oggi che scrive che Friedkin non comprerà campioni per i primi anni ti butta davvero giù… La Raggi fa una gaffe clamorosa con una nota, poveraccia, mi fa morire dal ridere… Su Fonseca, siamo sicuri che può giocare così…la storia di questa prima metà di campionato dice che la Roma non ha una squadra che può fare il suo gioco…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La rosa della Roma è inferiore a tante altre e penso che Fonseca abbia fatto quello che poteva fare…questo è il valore della rosa. Dicono che i test fisici siano andati bene, e invece io temo che siano molto negativi… Sapete chi è quello che corre di più? Brunetto Peres…quello che non si è allenato con la Roma… Parto da questo, perchè è un dato che la Roma o gioca un tempo o ha giocatori sulle gambe perchè hanno giocato molto per via degli infortunati… Ma quante volte abbiamo sentito dire che si poteva prendere Bertelli, uno che conosce l’ambiente e che ha vinto con la nazionale e con la Juve…ma perchè lo può prendere la Sampdoria e non lo può prendere la Roma? Stavolta non parliamo di Mbappè, che ti costa 300 milioni… Lì bastava pagargli lo stipendio…”

David Rossi (Roma Radio): “Sono mancato due giorni e già siamo senza direttore sportivo, è saltato lo stadio di Tor di Valle perchè il parere dell’avvocatura è stato secretato… Poi accendo la tv, vedo la Champions e mi accordo che c’è una squadra che ha un tridente con tre ragazzini che insieme fanno 60 anni come Sancho, Reyna e Haland, una cosa che se facesse la Roma in Champions ci tirerebbero dei boomerang acuminati…e invece lì è un vanto… Ormai non ci capisco più niente. So solo che domani sera giochiamo a pallone, domani la Roma gioca una partita importantissima… Chi lavora con me sa quanto ci tengo all’Europa League, sono concentratissimo su questa competizione che può essere il trampolino di lancuo per una Roma più grande…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “La Roma che vediamo oggi ha l’1-2% di possibilità di vincere l’Europa League. Faccia a faccia squadra e allenatore? Penso che siano cose normali, succedono sempre. Parlare però di un problema di testa della squadra non capisco cosa voglia dire…ma che tutta la squadra ha un problema di testa? Che cos’è, un problema contagioso? Una squadra che gioca male per un problema di testa non la capisco… La mancanza di fiducia in base a cosa? A una squadra che non si ritrova in campo, che non sa quello che deve fare….La squadra non funziona perchè è spaccata da un punto di vista tattico o di unione di gruppo, ma che lo sia per un problema di testa mi sembra strano…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Mi inquieta il fatto che l’allenatore batta sul problema mentale, mentre la squadra è convinta che sia un problema fisico e tattico. Poi noi sottovalutiamo sempre la qualità della squadra, perchè sempre con Bruno Peres terzino titolare stai giocando, e lui non è nemmeno in lista in Europoa League…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Escludo che i senatori siano contro Fonseca. Probabilmente si saranno confrontati e ognuno avrà espresso la propria opinione. Io ritengo che Fonseca sia un ottimo allenatore, anche se qualche sbaglio lo ha commesso…Io penso che il fattore mentale incida in certi momenti, ma non è che incide dall’inizio della partita… In assoluto la cosa molto importante secondo me è l’aspetto tattico. E atleticamente la non è una grande squadra, mentre tecnicamente è una squadra molto forte, uno delle le più forti d’Italia, superiore di sicuro all’Atalanta. Senza Zaniolo perà la tua forza tecnica è drasticamente diminuita perchè hai perso uno dei migliori. Mettere in fila gli aspetti tattico, mentale, atletico e tecnico mi risulta difficile, perchè in certe partite come col Sassuolo o con la Juve il fattore tattico ha inciso in maniera preponderante. Ma a Bergamo no. Lì è stato un limite atletico, e a un certo punto anche mentale. Noi cerchiamo sempre di trovare i motivi tagliandoli con l’accetta, ma non è così che funziona…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il tifoso della Roma non può non ammirare questa Lazio…non dico che deve tifarla, anzi la guferanno pure…Io forse non sono un vero tifoso, sono più un appassionato, ma secondo voi se all’ultima giornata, in quel Juventus-Roma, bastasse un punto per arrivare in Champions il tifoso non preferirebbe pareggiare pur di far vincere lo scudetto alla Lazio? Ma sarebbe il trionfo di Roma capitale!…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il tifoso della Roma non può ammirare la Lazio, non ci pensa per niente…ma non la guardano nemmeno, spengono proprio il televisore….”

Franco Melli (Radio Radio): “I tifosi della Roma stanno aspettando la Lazio al varco nell’ultima partita… Il tifoso romanista rinuncerebbe volentieri alla Champions pur di non far vincere lo scudetto alla Lazio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Vedete i corsi e ricorsi storici…vi ricordate cosa successe a Lazio-Inter… Non inventiamoci stronzate…il tifoso romanista, in quel Juve-Roma, anche se potesse arrivare in Champions, direbbe no… Ma è così che funziona, anzi io mi scandalizzai quando tutti si scandalizzarono…”

